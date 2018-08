Gran Premio d' Italia | Trenord lancia offerte speciali per la gara di F1

Italian Bike Festival – Il Criterum Gran Premio Amarcord nella Fixed Nations Cup : Italian Bike Festival: la prima edizione del Criterium Gran Premio Amarcord da subito all’interno dell,a Fixed Nations Cup. La gara di scatto fisso in programma il primo settembre a Italian Bike Festival entra nel prestigioso circuito di criterium internazionali in programma in tutto il mondo È solo alla sua prima edizione ma il Criterium Gran Premio Amarcord, la gara di scatto fisso organizzata da Criterium Italia in collaborazione con ...

L'ordine di arrivo del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Ha vinto il pilota italiano della Ducati Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Valentino Rossi

Andrea Dovizioso partirà in pole position al Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Andrea Dovizioso della Ducati partirà in pole position al Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, che si correrà domenica alle 14 a Brno. Sempre in prima fila partiranno Valentino Rossi della Yamaha, in seconda posizione, e Marc Marquez della

Maserati main partner del Gran Premio Nuvolari : Era il 9 luglio 1933, quando Nuvolari corse per la prima volta su una Maserati. Vinse, tra le colline del Belgio, sul noto e impegnativo circuito di Spa – Francorchamps, al volante di una Tipo 8CM, 8 cilindri, 3000 cc, 750 kg di peso. Fu questo l’inizio di un connubio destinato a durare nel tempo […] L'articolo Maserati main partner del Gran Premio Nuvolari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Repubblica Ceca su Sky Sport MotoGP HD : Attraverso immagini e interviste, curiosità e clip, sarà possibile rivivere la 10edizione della World Ducati Week, l'evento dedicato ai ducatisti di tutto il mondo che è culminato con la Race of ...

F1 - GP Ungheria - Valsecchi analizza la partenza del Gran Premio allo Sky Tech [VIDEO] : Il finlandese, ricordiamo, subito dopo lo start si è spostato verso l'esterno di curva 1, proteggendo una traiettoria estremamente pericolosa per la leadership del Campione del Mondo in carica. ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il Gran Premio d'Ungheria : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso il gran premio d'Ungheria, una gara clamorosa fino all'ultimo giro. La Ferrari in pista è sembrata superiore rispetto alla Marcedes ma le qualifiche hanno rovinato i piani alla Rossa. Ad approfittarne è stato il solito Lewis Hamilton che vince con margine il gran premio, adesso il campione del mondo in carica guadagna ulteriore terreno in classifica piloti. Al secondo posto Vettel

Formula 1 - al via il Gran Premio di Ungheria. Mercedes in prima fila. Ferrari subito dietro – LA DIRETTA

