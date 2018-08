Gran Concerto di Ferragosto e recital pianistico di Gianluca Fronda Il cartellone estivo

La notte di Ferragosto si infiamma a Vado Ligure con il concerto dei Groove Monkey dedicato al Grande Lucio Battisti : La storia del Rock Incontra Battisti - Live at Vado Ligure Martedì 14 Agosto la notte di Ferragosto si infiamma a Vado Ligure con il concerto dedicato al Grande Lucio Battisti con i Groove Monkey ...

JOAN BAEZ - CONCERTO A CARACALLA/ Video - Gianni Morandi a sorpresa sul palco : "È una Grande emozione per me" : JOAN BAEZ, CONCERTO a CARACALLA per il saluto ai fan italiani prima del ritiro dalle scene: a sorpresa, sul palco, arriva Gianni Morandi per un incontro dopo 50 anni.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:15:00 GMT)

Tolentino : Grande successo per il ConcertoCabaret di Nino Frassica & Los Plaggers Band : Questa, in sintesi, la cronaca di un successo annunciato per Nino Frassica e i Los Plaggers che a Tolentino, unica data per le Marche, hanno proposto il concerto cabaret del Tour 2000/3000. Insieme a ...

Kilowatt - domani il Gran finale. La chiusura in piazza Torre di Berta con il circo e il concerto de La Notte : ... energetico passo a due ambientato negli spazi di Sansepolcro, spettacolo vincitore di Danza Urbana XL 2018, progetto del network Anticorpi XL che ogni anno seleziona una rosa di spettacoli di danza ...

Estate netina - inizio col botto : Grande successo per il concerto di Vinicio Capossela : inizio col botto per l’Estate netina, in piazza Municipio si sono esibiti Vinicio Capossela e il duo comico i Soldi Spicci. Pubblico in estasi assiepato sulla monumentale scalinata della Basilica Cattedrale di Noto nel week-end che da' il via ai numerosi spettacoli estivi. grande successo per Vinicio Capossela Il cantautore, polistrumentista, apprezzato da critica e pubblico, si è esibito per due ore e mezza insieme all’orchestra del Teatro ...

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Parte il tour di Fiorella Mannoia con un concerto per i miGranti a Taormina : “Salvini vi ha addormentato il cervello” : Debutta domenica 15 luglio il nuovo tour di Fiorella Mannoia, Live Estate 2018, con una serie di date estive in arene e location all'aperto, a cominciare dal concerto al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Gli ultimi biglietti per il live che apre la nuova tournée estiva sono ancora disponibili in prevendita su circuito Ticketone: seguiranno altri 13 concerti in giro per l'Italia fino al 26 agosto, ma ...

Kasabian - concerto a Napoli / Etes Arena Flegrea - scaletta e orari : Grande spettacolo per il Noisy Naples Fest : Kasabian, concerto a Napoli: Etes Arnea Flegrea, scaletta e orari. grande attesa per lo spettacolo che andrà in scena dalle ore 21.00 in occasione dell'evento Noisy Naples Fest.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:08:00 GMT)

Al concerto con un coltello : le falle nella sicurezza ai Grandi eventi : L"avvio dell'estate porta inevitabilmente con sé anche la stagione dei grandi eventi all"aperto. Da Milano a Napoli stadi, piazze, ippodromi e campi sportivi continuano a colorarsi di decine di migliaia di giovani. Anzi, negli ultimi anni l"utenza sembra essere persino aumentata, grazie all"arrivo di grandi artisti internazionali nel Bel Paese. Eppure, dopo la strage del Bataclan nel 2015 e la tragedia di piazza San Carlo a Torino nel 2017 - ma ...

La bufala dei miGranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: “Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia”. La foto che avvalorerebbe l'esempio di controinformazione però è quella del concerto del 15 luglio 1989 dei Pink Floyd a Venezia. Il post però ha ricevuto ben 9mila condivisioni, diventando presto virale, con commenti indignati ...

JOVANOTTI - CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO/ Scaletta - info e orari : stasera 4 luglio - il Gran finale. Video : JOVANOTTI sbarca al FORUM di ASSAGO per la penultima data del suo lungo tour: la soddisfazione per il grande risultato e i nuovi progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:08:00 GMT)