Governo | no aumento Iva e abolizione 80 euro Ma resta il nodo risorse

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Fisco - aumento Iva - bonus degli 80 euro Il Governo è diviso - l’argine di Tria : Salvini e Di Maio negano l’abolizione tout-court del bonus da 80 euro. Secondo il ministro Tria è una misura complicata e andrebbe riformata. Dai tagli alle pensioni d’oro in arrivo 500 milioni per le minime.

Manovra - Governo smentisce abolizione bonus 80 euro e aumento dell'Iva | : L'ipotesi era stata ventilata dallo stesso ministro Tria in una intervista al Sole 24 Ore. L'esecutivo sta studiando le soluzioni per avviare le misure simbolo dell'esecutivo come la "quota 100" sulle ...

Il Governo : "Non tocchiamo gli 80 euroE non ci sarà l'aumento dell'Iva" : Addio al bonus Renzi degli 80 euro. Lo hanno deciso ieri sera nel vertice a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e i ministri economici Lega e 5 Stelle. Come ha spiegato il ministro Giovanni Tria, ora sarà azzerato e i fondi saranno usati per finanziare il primo modulo della flat tax per le persone fisiche Segui su affaritaliani.it

Taglio 80 euro e aumento Iva - Governo smentisce : Fake news : Taglio 80 euro scongiurato, anzi falso. “Il Governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l’iva”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando che il Governo sta lavorando “per attuare il programma”. “Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali – conclude – palesemente false e che servono solo per riempire le ...

Giovanni Tria - l'aumento dell'Iva può far saltare il Governo : verso la crisi? : Cornuti e mazziati. Finirà che aumenterà l'Iva e salterà la Flat tax, o si farà solo un po'. Con il suo procedere chieto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta lasciando passare ogni giorno di più l'idea che l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sia improrogabile. Gli organismi internazionali, dal Fondo Monetario all'Ocse, da ...

Grecia : Tsipras - Governo punta a rafforzare dinamica crescita economica anche con aumento stipendi : "Il nostro piano è chiaro, assumere le iniziative necessarie affinché la dinamica di crescita dell'economia greca venga ulteriormente sostenuta, per proteggere la popolazione del lavoro. I salari ...

Governo - si cambia : niente flat tax e reddito di cittadinanza per evitare aumento Iva : niente da fare per flat Tax e reddito di cittadinanza, almeno per il momento, ecco le ultime novita' pervenute riguardo alle decisioni politiche dell'esecutivo da poco formato. Per scongiurare l'aumento dell'Iva, le manovre suddette della Lega e dei 5 Stelle non potranno essere al momento realizzate, questo è quanto risulta dal discorso del ministro dell'Economia Tria alla Camera di qualche giorno fa. Ecco le motivazioni di tale ...

Governo stoppa aumento Iva - flat tax e reddito minimo a rischio : Qualche giorno fa anche il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia assicurando che la riforma pensioni sarà al centro della prima legge di Bilancio del nuovo Governo, ha fatto intendere di una ...

Def - Governo al lavoro per evitare aumento Iva. E alla Ue : Più flessibilità : Al via l'esame alla Camera del Documento di economia e finanza. Il ministro Tria sottolinea: il consolidamento del bilancio è imprescindibile, non possiamo mettere a repentaglio il calo del debito -

Stop a aumento Iva - rispetto degli impegni Ue - tener fede al contratto : Governo al lavoro su risoluzione al Def : La bozza del documento spunta poche ore dopo il vertice che a Palazzo Chigi ha ospitato il primo confronto fra il presidente del consiglio, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il titolare degli Affari europei Paolo Savona

DEF - Governo in manovra per stop aumento IVA e accise : Nel Documento di Economia e Finanza , DEF, che sarà discusso la prossima settimana, in Aula al Senato, ci sarà lo stop all'aumento dell'Imposta sul valore aggiunto che scatterà, senza interventi, dal

DEF - Governo in manovra per stop aumento IVA e accise : Salvini e Di Maio devono intervenire con urgenza perché rincari e speculazioni sui carburanti determinano conseguenze negative sull'intera economia nazionale . Basti pensare che senza il peso delle ...

Aumento dell’Iva - Di Maio spiega l’intenzione del Governo : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. È quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea di Confcommercio. Poco prima, parlando sempre all’Assemblea Generale della Confederazione, il presidente Carlo Sangalli ha scandito con forza: “Sull’Iva non si tratta e non si baratta”. L’Aumento “viene ...