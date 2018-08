Governo | approvato il Decreto dignità ma settembre sarà bollente

Decreto Dignità approvato dalla Camera : ecco cosa cambia rispetto al testo varato dal Governo : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...

VITALIZI - TAGLIO APPROVATO DALLA CAMERA/ Codacons offre al Governo i suoi legali contro i ricorsi : VITALIZI, CAMERA approva il TAGLIO. Il presidente della CAMERA, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:18:00 GMT)

Il Governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit : Sarà la base per gli ultimi negoziati con l'UE, che inizieranno fra pochi giorni: i sostenitori di una "hard Brexit" non sono soddisfatti The post Il governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit appeared first on Il Post.

Tore Piana - Energie per l'Italia - : «Il decreto dignità approvato dal Governo penalizza fortemente la Sardegna». : ... in particolare per la Sardegna, Isola gravata da problemi di trasporti e di lontananza dalla terra ferma, opposti a quelli desiderati.» «Anche in questo caso, il mondo delle Imprese della Sardegna ...