Gordon Ramsay dimagrito è quasi irriconoscibile | ecco come appare oggi il noto chef della

“Trasformato”. Gordon Ramsay - lo chef più temuto in tv? Guardate com’è diventato : “Wow Gordon, devi allenarti come un matto, sei fantastico!”, “Sei in grande forma” e “Che tonico!”. E questi sono solo tre dei commenti piovuti sotto al post di Gordon Ramsay, il noto e temutissimo chef tv famoso anche per le sue uscite che hanno fatto rabbrividire i gestori dei ‘ristoranti da incubo’ e i cuochi delle ‘cucine infernali’. Gordon, in effetti, sembra trasformato ...

JOËL ROBUCHON È MORTO/ Addio allo chef francese : la litigata "storica" con Gordon Ramsay : JOËL ROBUCHON, chef considerato il padre della cucina francese, si è spento il 6 agosto in una clinica Svizzera all'età di 73 anni. Un anno fa era stato operato di tumore al pancreas(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:48:00 GMT)

Chef Gordon Ramsay in una pizzeria sarda ma non volano piatti : Un paese in tilt a causa della presenza dello Chef Gordon Ramsay che, in carriera, talvolta ha attirato critiche, altre s’è ritrovato in tribunale ma probabilmente mai aveva portato alla follia una cittadina intera. E’ successo a Telti, in Sardegna, vicino a Olbia, dove il cuoco scozzese s’è trovato a cena in una pizzeria del posto. In poco tempo si è sparsa la voce e il gestore/proprietario del locale, Isaac Malesa, ha avuto ...

Gordon Ramsay sulla morte di Anthony Bourdain : "Sconvolto e rattristato - ha portato il mondo nelle nostre case" : Il mondo dei fornelli si addolora per la morte di Anthony Bourdain. Uno dei primi ad esprimere cordoglio per il suicidio dello chef americano è il collega inglese Gordon Ramsay. Su Twitter lo chef si dice "sconvolto e rattristato per la perdita di Anthony Bourdain. Ha portato il mondo nelle nostre case e ha ispirato così tante persone a esplorare culture e città attraverso il cibo".Stunned and saddened by the loss of Anthony ...