“Gordo” a chi? Higuain si presenta al Milan in forma pazzesca!

(Di venerdì 10 agosto 2018) Gonzalorisponde alle vece voci relative al suo fisico con una condizione impeccabile in questa stagione a tinte rossonere “Gordo” a? Gonzaloha messo definitivamente alle spalle i piccoli problemi di peso cheva spesso e volentieri al rientro dalle vacanze estive. Quest’anno il Pipita si èto alper la nuova esperienza rossonera con un peso davvero invidiabile per i suoi canoni. Si parla di 87li per, assolutamente in linea con i dettami dati dai preparatori rossoneri che dunque sembrano super soddisfatti delle condizioni del centravanti,amato ad essere il crackista per la prossima stagione.L'articolo “Gordo” asialinSPORTFAIR.