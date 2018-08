Google Play Store contro i giochi falsi | a partire dai cloni di Fortnite

Un nuovo video ritrae il presunto Google Pixel 3 XL con un enorme display da 6 - 7 pollici e molte altre specifiche : Emerge adesso come ad essere extra-size non sia solo il notch: il video diffuso tratteggia un display, udite udite, da 6,7 pollici L'articolo Un nuovo video ritrae il presunto Google Pixel 3 XL con un enorme display da 6,7 pollici e molte altre specifiche proviene da TuttoAndroid.

Google ci parla dei traguardi raggiunti dal Play Store e di un futuro sempre più Instant : Google ci parla dei traguardi raggiunti e degli sforzi futuri per rendere il Google Play Store la miglior piattaforma possibile, per sviluppatori e utenti. L'articolo Google ci parla dei traguardi raggiunti dal Play Store e di un futuro sempre più Instant proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : "Il mercato mobile è largamente guidato da un'economia legata alle app". La versione per iOS di Fortnite è disponibile da marzo e da allora è tra le applicazioni dell'App Store che guadagnano di più. ...

Fortnite per Android salta il Play Store - ma Google non ha nulla da temere - editoriale : Un potenziale terremoto. Così è stata interpretata la decisione di Epic Games di non distribuire l'attesissima versione per Android di Fortnite tramite il Play Store - il negozio digitale di Google - bensì di farlo tramite un sistema su cui ha maggiore controllo: il suo sito ufficiale. Anche su Android gli utenti dovranno quindi andare sul sito di Epic Games e da lì scaricare il gioco, proprio come su PC e Mac. Una manovra fatta anche per ...

Fortnite su Android : Epic Games conferma che il gioco non arriverà su Google Play : Nelle scorse settimane si erano inseguite con discreta insistenza numerose voci secondo le quali Fortnite, il cui arrivo è ormai imminente su Android, non sarebbe stato disponibile su Google Play.Nell'etere erano infatti comparse alcune immagini che ritraevano le istruzioni per scaricare il gioco dal sito di Epic Games tramite il browser dello smartphone, e lo stesso studio ha oggi confermato che questo sarà l'unico modo per giocare al Battle ...

Google assume un pezzo grosso di Sony PlayStation : Google ha assunto Richard Marks, dipendente da 19 anni di Sony e impegnato nella divisione che si occupa della console PlayStation L'articolo Google assume un pezzo grosso di Sony PlayStation proviene da TuttoAndroid.

Google assume un altro pezzo da novanta : il co-creatore di PlayStation VR Richard Marks : Sono ormai diversi mesi che si parla della possibile entrata all'interno del mondo dei videogiochi e in particolare di quello console da parte di Google. Le prime avvisaglie si sono già avute a inizio anno, poco dopo l'assunzione del veterano ex Sony e Microsoft, Phil Harrison, come elemento chiave della divisione Advanced Technology and Projects.Poi c'è stato spazio per i rumor riguardanti Project Yeti: un qualche tipo di hardware legato a ...

Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store : le novità : Google esamina di continuo le proprie politiche in tema di app ammissibili all'interno del Google Play Store, e le aggiorna con frequenza L'articolo Google aggiorna le norme per gli sviluppatori che intendono pubblicare sul Play Store: le novità proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Display - lo schermo intelligente con Google Assistant è già vendita negli USA : Lenovo Smart Display arriva già sul mercato statunitense in entrambe le versioni da 8 e 10 pollici. Presentato al CES 2018 lo schermo intelligente à la Amazon Echo Show è un dispositivo con Google Assistant piuttosto innovativo e che si pone un passo avanti rispetto alle funzionalità dei comuni assistenti virtuali. L'articolo Lenovo Smart Display, lo schermo intelligente con Google Assistant è già vendita negli USA proviene da TuttoAndroid.

Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store : Gli sviluppatori di VLC hanno deciso di impedire ad Alcuni smartphone Huawei di scaricare tale app dal Google Play Store. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Alcuni smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Play Libri si aggiorna e riceve l’opzione “Riduci parti di silenzio” : Google Play Libri si aggiorna introducendo una nuova funzionalità che potrebbe tornare utile agli ascoltatori di audioLibri e podcast a corto di tempo. Si chiama "Riduci parti di silenzio" ed è una nuova opzione che arriva sull'app di Google attraverso la nuova versione 4.3 attualmente in fase di roll out. L'articolo Google Play Libri si aggiorna e riceve l’opzione “Riduci parti di silenzio” proviene da TuttoAndroid.

Come riscattare un codice regalo del Google Play Store : Se siete in possesso di un codice regalo o promozionale per un’app o un contenuto del Google Play Store di sicuro non vedrete […] L'articolo Come riscattare un codice regalo del Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store testa una nuova interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar. L'articolo Il Play Store testa una nuova interfaccia, Google Plus modifica la bottom bar proviene da TuttoAndroid.

Play Store di Google più download - ma App Store Apple guadagna di più : Il rapporto del secondo trimestre di App Annie mostra che i download del Play Store sono aumentati in modo significativo, con un aumento del 20% su base annua e del 160% rispetto all’App Store di Apple. D’altra parte, la spesa dei consumatori è ancora superiore dell’80% su iOS. Google ed Apple traggono molti dei loro guadagno dalle applicazioni e la situazione dei rispettivi Store è indicativa sia del comportamento dei ...