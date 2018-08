optimaitalia

: #Gomorra 4 tra l'arrivo di una nuova famiglia e la corruzione finanziaria londinese: tutte le anticipazioni sui nuo… - OptiMagazine : #Gomorra 4 tra l'arrivo di una nuova famiglia e la corruzione finanziaria londinese: tutte le anticipazioni sui nuo… - _ximightbewrong : Tra l'altro dopo Gomorra rifanno pure GOT, il giovedì su Sky Atlantic è tipo la sagra del mainagioia - infoitinterno : Tor Bella Monaca: hashish marchiato 'Gomorra' tra i palazzi dello spaccio -

(Di venerdì 10 agosto 2018) I rumors continuano a farsi sempre più insistenti e4 inizia a prendere forma anche davanti agli occhi dei fan che, finalmente, hanno ottenuto i primi particolari sui nuovi episodi. Ad alzare il velo sulla stagione che vedremo in onda nel 2019 su Sky Atlantic, è Il Messaggero che nelle scorse ore ha pubblicato una serie di anticipazioni su4 parlando di unain arrivo, la fuga di Genny a Londra e lavita (anche amorosa) di Patrizia.Nei giorni scorsi si è parlato molto del personaggio di Cristiana dell'Anna proprio per via di alcuni suoi messaggi social che lasciano pensare alla sua uscita di scena.Secondo il quotidiano, sembra che Patrizia si innamorerà di uno dei membri della(che sembra sia ispirata ai Polverino) pronta a irrompere sulla scena proprio come fecero Enzo e i suoi nella terza stagione. Questo non significa che ...