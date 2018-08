Gli immigrati nudi in rivolta | minacciano di morte gli agenti

Gli immigrati (nudi) in rivolta : minacce di morte agli agenti : Sono saliti sul tetto del centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e hanno scatenato la rivolta. Uno dei due immigrati si è spogliato completamente nudo, poi hanno spostato i fari che illuminavano il piazzale sottostante lasciandolo al buio. Infine hanno inveito contro la polizia e ricoperto con una pioggia di calcinacci gli operatori del centro.A San Gervasio (Potenza) quella di due giorni fa è stata una serata movimentata. A scatenare la ...

Giorgia Meloni : 'Saviano scopre ora che Gli immigrati irregolari vengono sfruttati. Buongiorno!' : Giorgia Meloni parte all'attacco di Roberto Saviano e della sinistra sulla vicenda dei tredici immigrati irregolari morti in un incidente stradale nel foggiano, dove lavoravano nei campi di pomodori. ...

‘Questi immigrati ci tratteranno come un Paese conquistato’. Dicevano deGli italiani nel 1893 : Primo scenario Dodici braccianti africani regolari, sfruttati nei campi pugliesi di pomodori, sono morti vicino a Foggia nell’impatto tra un tir e un furgone illegale, malandato, stipato di uomini che tornavano dal lavoro nei campi. Solo sabato scorso, sempre nel Foggiano, altri quattro braccianti stranieri erano stati vittime di un frontale. Dietro, c’è la mafia italiana del caporalato, che – con la complicità di “vicecaporali” africani e ...

Matteo Salvini - una 'tassa per Gli immigrati' per aiutare le famiGlie italiane : Una mossa destinata a cambiare completamente il panorama dell'immigrazione in Italia, come le altre già portate a termine in queste prime settimane di governo. Matteo Salvini e la Lega intendono ...

La Lega tassa Gli immigrati per aiutare le famiglie italiane : La summa della politica per la famiglia del Carroccio è contenuta in una proposta di legge presentata il 26 marzo scorso in Parlamento da Barbara Saltamartini, Giancarlo Giorgetti, Massimiliano ...

Die Zeit : "Germania deve essere più paziente per non spaventare Gli immigrati" - : Nel futuro la dipendenza della Germania dal lavoro degli immigrati aumenterà soltanto, ritiene il Die Zeit. Per non spaventare gli immigrati la Germania dovrà essere più aperta e tollerante. Il fatto ...

Ivanka Trump contro papà : 'SbaGliato separare le famiGlie di immigrati' : Dopo mesi trascorsi nell'ombra, Ivanka Trump torna a parlare in pubblico. E lo fa criticando apertamente il padre , il presidente degli Stati Uniti, proprio su due dei temi che stanno più a cuore al ...

Ivanka contro separazione famiGlie di immigrati : ''Il punto piu' basso'' per l'amministrazione Trump' : La separazione delle famiglie di immigrati e' stato ''Il punto piu' basso'' per l'amministrazione Trump. Lo afferma Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Donald Trump. ''Ed e' stato il ...

Senaldi - la verità con cui asfalta la sinistra suGli immigrati : Gran parte della sinistra è convinta, o finge di esserlo, che in Italia l ' aria si sia fatta pesante . Saremmo diventati la mecca di xenofobi e razzisti. Tesi curiosa, ma ancora più singolare è la ...

Il raid punitivo deGli immigrati : massacrato a colpi di accetta : Chi conosce Ferrara lo sa che la zona del Gad non è certo la più tranquilla della città. Anzi, più volte è finita al centro della cronaca nera e di continui blitz da parte delle forze dell'ordine. Ieri, però, si è svolta una sorta di guerra tra bande di immigrati che ha portato al ferimento di un extracomunitario. Un giovane ...

Tre immigrati si mettono completamente nudi a Raganzino tra le famiGlie con bimbi : ... in particolare in spiaggia, perchè, come scrive una nostra lettrice, 'E´ un vero schifo assistere impotenti a 'spettacoli' del genere con tanto di bambini presenti'. Non è dato sapere se ...

Carceri - i numeri dicono che non c’è un’emergenza criminalità legata aGli immigrati : Sono 117 le Carceri che abbiamo visitato negli ultimi 18 mesi, 30 negli ultimi 6. È stato presentato ieri a Roma il rapporto di metà anno sulle Carceri italiane dell’associazione Antigone, alla presenza dei vertici dell’amministrazione penitenziaria. Se si vuole fare una seria ecologia della comunicazione bisogna partire da qui: dai dati di fatto, dalla realtà, da quanto si conosce perché lo si è visto con i propri occhi, lo si è studiato, si ...

Aprilia : immigrati presunti ladri vengono rincorsi daGli abitanti - morto un marocchino : Questa notte intorno alle due ad Aprilia un’auto con targa straniera con a bordo due immigrati di colore si aggirava con fare sospetto in una zona tenuta d’occhio dagli abitanti perché gia' oggetto di numerosi furti. L’auto è fuggita a tutta velocita' inta da tre uomini del luogo ma è finita fuori strada. A quel punto due dei tre italiani sono scesi, il guidatore è fuggito e il marocchino al posto del passeggero della Megane in fuga potrebbe ...

