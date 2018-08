Gli esternalizzati di Ryanair scioperano per essere assunti In tutta Europa 400 voli a terra : Oggi scioperano i piloti Ryanair in Irlanda, Svezia, Belgio, Olanda e Germania, per chiedere migliori condizioni contrattuali e retribuzioni più elevate. Tutti invocano a gran voce di diventare dipendenti della compagnia. Oltre 400 voli cancellati