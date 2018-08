Gli elettori hanno premiato gli impegni dei partiti contro la corruzione | 6 grafici

agi

(Di venerdì 10 agosto 2018) Questo articolo è a cura della Onlus Riparte il futuro “Conoscere il presente per cambiare il futuro”. È questo in estrema sintesi l’obiettivo dell’”Osservatorio sulla”(osservatorio.riparteilfuturo.it), una delle ultime iniziative lanciate dall’associazione indipendente Riparte il futuro, che da oltre cinque anni si batte in Italia per la trasparenza e la lotta a tangenti e malaffare. Un obiettivo che racchiude un concetto chiave per diffondere e promuovere la partecipazione dal basso alla costruzione di un domani migliore: essere informati è un requisito indispensabile - uno strumento, un’arma - per comprendere i problemi del mondo in cui viviamo e contribuire alle soluzioni. Utopia? No: in questo caso si tratta di big data. Leggi anche cos'è Italialeaks di Agi La piattaforma online ...