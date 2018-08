Gli appuntamenti di venerdì 10 a Bologna e dintorni | poesie per Ustica

Marsala - Gli appuntamenti fino a mercoledì a partire da questa sera : questa sera si proietta un film adatto alle famiglie al Complesso San Pietro , ore 21,30, WONDER. DOMANI, Venerdì 10 - Cantine Florio , dalle ore 19, CALICI DI STELLE, visite e degustazioni - Antiche ...

Vino e cielo stellato - Gli appuntamenti in Val d'Elsa : Vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, sono l'abbinamento vincente dell'evento, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design ...

BARI SOCIAL SUMMER : CONCLUSI Gli appuntamenti DEL VILLAGGIO DEL MARE A PANE E POMODORO OLTRE 1400 PERSONE COINVOLTE : Tante e nuove iniziative sono state il fulcro del successo del VILLAGGIO del MARE: yoga per bambini, ginnastica dolce per anziani, spettacoli di teatro per ragazzi e letture, sia sul MARE sia a bordo ...

Il calendario deGli appuntamenti - dell'agosto messinese 2018 : L'Amministrazione comunale ha definito il cartellone degli appuntamenti promossi per l'agosto messinese 2018 , che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali, cinema ed intrattenimenti in vari spazi cittadini. In programma stasera alle ore 21, a Cumia Inferiore, l'esibizione della band 'I Senatori'. Si terranno poi, diversi eventi fino ...

Gli appuntamenti di lunedì a Bologna e dintorni : ... ore 18-22, ingresso libero L'associazione Nipponica ricorda l'anniversario dell'olocausto nucleare con la manifestazione "Il Sole di Hiroshima": laboratori per bambini, incontri, mostre, spettacoli ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Jackie : ... accanto al menu gastronomico il pubblico potrà scegliere in una lista di spettacoli quello che preferisce per accompagnare la cena. Incontri ...

Tutti Gli appuntamenti in Riviera e Costa Azzurra per questa domenica di sole : Tra musica, spettacoli, mercatini e tanto altro ecco cosa fare nel prima domenica di agosto in Provincia e Costa Azzurra. Di seguito Tutti gli appuntamenti domenica 5 AGOSTO

VENEZIA 75 - Gli appuntamenti dello Spazio FEdS : Intervengono Anna Maria Bernini, politica, Senato della Repubblica; Manuela Lanzarin, Assessore Regionale Veneto; Alessandra Moretti, politica, Regione Veneto; Linda Gilli, Presidente e ...

Be Here - Bologna Estate 2018 - Gli appuntamenti di venerdì 3 agosto : ... per proseguire con appuntamenti musicali, incontri e spettacoli, tra i quali ricordiamo lo spettacolo "When I Fall If I Fall", di e con Claire Dowie, scrittrice, attrice, poetessa e pioniera dello ...

Teatro - cinema ed eventi : il calendario deGli appuntamenti della settimana : Si accende l'estate cavrigliese con musiche e canzoni Dal 26 giugno al 14 agosto Ambra Otto notti di festa per Ambra: musica, spettacoli, arte e folklore Dall'7 luglio al 20 agosto Casentino Dal ...

Estate a Messina : ecco tutti Gli appuntamenti in programma in città ad Agosto : ... ecco l'Agosto messinese L'Amministrazione comunale ha ultimato il cartellone degli appuntamenti promossi per l'Agosto messinese 2018, che comprende momenti musicali, spettacoli teatrali ed ...

Pordenonelegge 2018 : è online il programma con tutti Gli appuntamenti del festival : La sfida di Daphne al cuore corrotto dell'Europa' , Feltrinelli, , un'inchiesta sulle tracce della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, a caccia dei pirati dell'economia che tutti fingono di ...

Glasgow città dello Sport ad agosto – Dal nuoto al ciclismo : quante sfide Europee! Tutti Gli appuntamenti sportivi del mese : Tante rassegne europee a Glasgow, la Serie A e i motori: Tutti gli appuntamenti Sportivi del mese di agosto E’ iniziato il mese più caldo dell’estate: ferie, bagni al mare, vacanze, ma anche tanto, tantissimo Sport, che non va mai in vacanza. Nel mese di agosto infatti saranno tantissimi gli appuntamenti che intratterranno Tutti gli appassionati del mondo Sportivo. Tante le rassegne europee, che si svolgeranno a Glasgow nei ...

Gli appuntamenti di 'Estate viva Santarcangelo' per il fine settimana : A seguire prenderanno il via gli spettacoli: alle 20,45 gli alunni della scuola Pascucci e della scuola di musica Giulio Faini si esibiranno nel concerto 'Gli strumenti rubati' in piazza Monache , ...