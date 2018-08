Giorno nero per Ryanair | via al più grande sciopero della storia della low cost

Cristiano Ronaldo alla Juve - il diario del suo primo Giorno in bianconero minuto per minuto : Più di trecento i posti destinati ai giornalisti provenienti da tutto il mondo: dall'Australia al Nord America. Ore 17.22 CR7 ha incontrato la squadra. Sturaro, Pjanic, Cancelo, Rugani, e tanti altri.

Il Giorno più nero di Gigi Buffon : Più che un annuncio, uno choc di massa. Gianluigi Buffon continuerà la sua carriera nel Paris Saint-Germain e i tifosi juventini si precipitano a commentare post e articoli sullo storico portiere bianconero ingaggiato dal team francese fra ira e tanta, tantissima, delusione. Si sentono “amareggiati”, “traditi”, “presi in giro”, e non nascondono “il dolore” per una scelta che ha avuto ...

Buffon dice addio alla Juventus : il messaggio commosso - oggi è l’ultimo Giorno da bianconero : Gigi Buffon ha salutato la Juventus con un messaggio social nel suo ultimo giorno da calciatore bianconero prima di firmare col Psg “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoallaFine”. Con questo messaggio apparso su ...

Immigrati : non solo chi lavora in nero - anche chi ha un permesso di sogGiorno è ricattabile : di Annalisa Dordoni* Sono oggi all’ordine del giorno analisi e commenti su migrazioni e razzismo. Ciò che interessa qui è analizzare invece il tipo di sistema lavorativo che si crea a partire dal reato di clandestinità, molto criticato ma di fatto mai abrogato, e dalle normative sull’immigrazione. Il principio fondante di tale sistema è la ricattabilità. Si tratta di una condizione che oggi non tocca soltanto i/le migranti. Una persona assunta ...

Giornata mondiale del rifugiato - Hasim - siriano : «Sogno il Giorno in cui tornerò a casa» : Per partire Hasim aveva preparato poche cose. Qualche maglietta, i suoi libri, un paio di pantaloni. Biglietto aereo in mano, aveva chiuso la porta di casa sua ad Aleppo, in Siria, certo che sarebbe tornato poco dopo. Un bacio veloce ai fratelli e ai genitori, poi in autobus fino all’aeroporto di Damasco. Due ore di aereo per raggiungere un’amica in Italia, prendersi un po’ di tempo mentre il suo Paese si preparava alla guerra. ...

Il Giorno più nero della monarchia spagnola : il marito dell'Infanta entra in carcere : Madrid - Eccolo, uno dei giorni più neri della monarchia borbonica. Il cognato del re di Spagna Iñaki Urdangarin entra in carcere. Il marito dell'Infanta Cristina è entrato nella prigione di ...