Giorgio Manetti racconta i suoi propositi per settembre e parla di Gemma

Gemma Galgani chiude definitivamente con Giorgio Manetti e non lo rivuole a Uomini e donne : Per Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne trono over, è giunto definitivamente il momento di voltare pagina e di chiudere la sua relazione con Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che le ha fatto perdere la testa. Chi ha seguito l'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi sa bene che la Galgani ha provato a ricucire il rapporto con il 'gabbiano' toscano ma i suoi sforzi sono stati inutili, dato che George ha scelto definitivamente ...

Gemma Galgani e Tina Cipollari alleate contro Giorgio Manetti / Lui vuole tornare a Uomini e Donne ma... : Gemma Galgani e Tina Cipollari alleate contro Giorgio Manetti? Il cavaliere avrebbe deciso di tornare a Uomini e Donne ma le due dame si oppongono a questo ritorno...(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Trono Over Uomini e Donne : Giorgio Manetti non torna per colpa di Gemma? : Gemma Galgani non vuole più Giorgio Manetti a Uomini e Donne? Il Trono Over di Uomini e Donne è ormai finito da quasi 2 mesi. E ovviamente la protagonista indiscussa è stata senza ombra di dubbio la dama di origini torinesi Gemma Galgani. Difatti quest’ultima ha iniziato la passata edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi con la fine della sua breve relazione con Marco Firpo. Successivamente la donna ha ...

Uomini e donne over - Giorgio Manetti vuole tornare : la reazione furiosa di Gemma Galgani e Tina Cipollari : Su Uomini e donne di Maria De Filippi sta per abbattersi un nuovo temporale. Lo storico corteggiatore Giorgio Manetti avrebbe intenzione di rituffarsi nel programma di Canale 5, secondo un'...

Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne : Tina e Gemma si oppongono : Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare al Trono Over: Tina Cipollari e Gemma Galgani non vogliono Gemma e Giorgio di Uomini e Donne? Una storia ancora tutta da scrivere! E sì, perché il Gabbiano ha fatto dietrofront: dopo aver annunciato il suo addio al Trono Over ci ha ripensato. Secondo quanto fa sapere il […] L'articolo Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne: Tina e Gemma si oppongono proviene da Gossip e Tv.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti : Stanati! Ecco le prove! : Incredibile! Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti di Uomini e Donne Over sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Gli scatti dimostrano la loro estate bollente! Giorgio Manetti e Gemma Galgani: il loro amore nato a Uomini e Donne! I numerosi fans di Uomini e Donne ormai hanno compreso che Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono le persone più incoerenti di questo mondo. La loro storia d’amore ha fatto affezionare milioni e ...

Gemma Galgani - prima cena con Giorgio Manetti : "Non rinuncio ai tacchi alti" : Gemma Galgani del trono over, interpellata da 'Uomini e Donne Magazine', ha svelato, i propri trucchi per sedurre un uomo prendendolo per la gola. Una tattica utilizzata anche con Giorgio Manetti che, per 8 mesi, è stato il suo compagno di vita e, che, a più riprese ha cercato, ma invano, di riconquistare. Ecco i segreti da seguire per una cena a due: Credo che il cibo sia amore. La scelta del menù è una ricerca che mira a compiacere e ...

Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sentono ancora : parla lei : Uomini e Donne: Anna Tedesco rivela di essere rimasta in contatto con Giorgio Manetti Qualche mese fa su Giorgio Manetti e Anna Tedesco si è scatenata un’incredibile bufera. Difatti l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha insinuato che tra i due ci fosse ben più di una semplice amicizia. Tesi supportata anche dalla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia Anna Tedesco e Giorgio Manetti hanno sempre rigettato al ...