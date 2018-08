Germania : ok simboli nazisti in videogame : ANSA, - BERLINO, 10 AGO - I simboli nazisti non saranno più del tutto proibiti in Germania, nei giochi al computer: l'ha deciso l'associazione USK , Software da intrattenimento, , che prevede la ...

Germania : simboli nazisti non sono più vietati nei videogame :

