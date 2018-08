Gerardo Greco è il nuovo direttore del Tg4

superguidatv

(Di venerdì 10 agosto 2018) Rete 4 si rinnova con un palinsesto completamente rinnovato e l’arrivo dialla guida deltelegiornale Grandi novità in arrivo per Rete 4, la seconda rete Mediaset che da oggi avrà unresponsabile del TG4. Si tratta di, giornalista e conduttore televisivo che molti ricorderanno alla guida del programma di successo Agorà. Chi èdel TG4 Classe 1966,è nato il 13 gennaio a Roma. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche, è entrato in Rai dove ha svolto gran parte della sua carriera ed esperienza professionale. Ha lavorato come corrispondente Rai dagli Stati Uniti d’America e New York sia per il TG1 che per il TG2. Successivamente si è fatto apprezzare e conoscere anche come conduttore televisivo del programma “Uno Mattina Estate” e successivamente dal 2013 al ...