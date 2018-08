Gentiloni | governo incerto | già persi 5 mld Subito alternativa

[L'inchiesta] Il governo Gentiloni e il flop della guerra ai genitori No Vax : in un anno solo due multe : Un anno fa i "No vax" erano arrivati fino in piazza Montecitorio e gli antivaccinisti sembravano addirittura sul punto di diventare un problema di ordine pubblico. E certamente un problema politico lo ...

BERLUSCONI E Gentiloni : “IL GOVERNO FALLIRA' PRESTO”/ Nomine Rai - Forza Italia farà saltare il banco? : Silvio BERLUSCONI contro le Nomine Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:48:00 GMT)

RAI - NOMINE GOVERNO : SALINI AD - MARCELLO FOA PRESIDENTE/ Gentiloni : "Un sovranista? Usciremo dall'Eurovisione" : NOMINE Rai, Fabrizio SALINI è il nuovo Amministratore delegato dell'azienda di Stato. MARCELLO Foa scelto come PRESIDENTE. Presto bisognerà parlare dei direttori di rete(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Governo : Gentiloni - perchè Milleproroghe in estate? : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Leggo che il Governo sta per presentare un decreto #Milleproroghe. Tipico decreto di fine anno, perché farlo ad agosto? Per i ritardi, i dissensi sulle nomine, i rinvii accumulati. Così, arriva il cambiamento, almeno di stagione. Sarà tre volte Natale?”. Lo scrive su twitter Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Governo: Gentiloni, perchè Milleproroghe in estate? sembra essere il primo su Meteo Web.

Leggi incomplete e più di 600 decreti attuativi da adottare : ecco l’eredità di Renzi e Gentiloni al governo Conte : l’eredità di Renzi e Gentiloni al governo Conte misurata a suon di decreti attuativi. Sono 641, per la precisione, quelli ancora da adottare dalla scorsa legislatura: 251 risalenti al governo Renzi e 390 a quello guidato dal suo successore a Palazzo Chigi. Molte Leggi chiave sono ancora incomplete. Tra queste, spiccano numerose Leggi di bilancio che, per loro natura, richiedono un elevato numero di decreti attuativi. Ma c’è davvero di tutto: ...

Sondaggi - sempre forte l area di governo. Tre italiani su 4 fedeli all euro. E Gentiloni è il più popolare nel centrosinistra : Lo stato di salute dell'opposizione. E la solidità della collocazione europea dell'Italia. Si concentrano su questi due versanti del campo politico - oltre che sulla salute della maggioranza di ...

Gentiloni - governo su scia onda globale : ANSA, - ROMA, 6 LUG - "Se qualcuno immagina che siamo di fronte ad un governo fatto di uno strano mix di persone impreparate, non è così. E' un'espressione italiana di un'onda che c'è a livello ...

Gentiloni si scaglia contro Lega e M5S : "Governo pericoloso" : Infatti, Gentiloni aggiunge: 'Se uno facesse il costo economico degli annunci di questi 2-3 mesi, registrerebbe già alcuni significativi danni alla nostra economia che si possono stimare già in ...

La bordata di Gentiloni : "Governo pericoloso - M5s e Lega ci sono costati già 5 miliardi" : "Credo che questo sia un governo pericoloso, Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12 mesi". Lo ha affermato in una intervista a La Stampa l'ex...

Paolo Gentiloni : “Governo pericoloso - può fare male all’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

Comunali - Gentiloni : Pd non è morto - ora alternativa a governo Salvini : "Il #Pd deve cambiare da cima a fondo, ma la notizia della sua morte era fortemente esagerata. C'è bisogno di #alternativa al governo a guida Salvini". Lo ha scritto su twitter l'ex premier Paolo ...

Gentiloni avverte il nuovo governo : 'Strada delle apertura alla Russia è pericolosissima' : 'Perchè le istituzioni - spiega l'ex premier - non sono scatolette di tonno e l'ultima cosa da fare è presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti' -