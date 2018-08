Galaxy Watch in Italia Dopo versione Wi-Fi anche LTE | Samsung punta sull’eSIM che il

Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch : Samsung oggi ha presentato due top in assoluto. Il Galaxy Note 9 per il mondo smartphone/phablet e per il mondo degli smartWatch il Galaxy Watch. Ecco i Prezzi in Italia Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch Samsung oggi ha presentato il phablet Note 9 e lo smartWatch il Galaxy Watch […]

Samsung Galaxy Watch - l’orologio che tiene d’occhio il tuo benessere : Insieme al nuovo Samsung Galaxy Note 9, il colosso coreano decide di lanciare anche il nuovo Samsung Galaxy Watch, l’esordio della famiglia Galaxy nel mondo degli smartWatch. Il successore del Gear S3 cerca di ripetere quanto di buono fatto in ambito smartphone e tablet anche nel mondo degli indossabili dove Samsung deve recuperare tanto terreno nei confronti di Apple. Per questo motivo ricorre al meglio dell’ecosistema Galaxy anche ...

Samsung Galaxy Watch : bello e con un promessa stuzzicante - video anteprima da NY : Abbiamo provato per qualche minuto in nuovo Samsung Galaxy Watch, davvero bello e sulla carta ha un'autonomia sorprendente. In attesa della recensione ecco una video anteprima da Nwe York L'articolo Samsung Galaxy Watch: bello e con un promessa stuzzicante, video anteprima da NY proviene da TuttoAndroid.

Samsung : arriva Galaxy Watch - benessere e salute al centro : Un orologio che porta in se' il meglio dell'ecosistema Galaxy con una batteria di lunga durata. E' il nuovo Galaxy Watch con connettivita' LTE e un design personalizzato. Samsung presenta il nuovo ...

Samsung ha lanciato il nuovo wearable Galaxy Watch e annunciato l’altoparlante intelligente Galaxy Home : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso dell’evento di lancio che Samsung ha appena chiuso a New York non si è parlato soltanto del nuovo phablet del gruppo coreano, Galaxy Note 9, ma anche dell’ultimo prodotto relativo alla sua premiata linea di smartWatch. La società ha infatti presentato al mondo il suo Galaxy Watch, che cambia nome alla dinastia di orologi smart finora battezzata Gear e raccoglie l’eredità della coppia di ...

Samsung presenta Galaxy Watch : grande autonomia - attenzione al benessere e personalizzazione : Samsung Galaxy Watch trasferisce sul polso l'ecosistema Galaxy con batteria a lunga durata, 4G LTE, funzioni per il benessere e linee senza tempo L'articolo Samsung presenta Galaxy Watch: grande autonomia, attenzione al benessere e personalizzazione proviene da TuttoAndroid.

Tre giorni all’uscita del Samsung Galaxy Note 9 : 10 punti di forza del phablet 2018 e pure del Galaxy Watch : L'uscita del Samsung Galaxy Note 9 è davvero imminente: mancano 3 giorni alla presentazione del nuovo phablet 2018 e un utente esperto sul forum XDA-Developer ha evidenziato una serie di punti di forza su cui lo smartphone potrà contare. Il primo aspetto da prendere in considerazione è il fatto che il Samsung Galaxy Note 9 giungerà in regalo le cuffie professionali wireless AKG o con un bonus della moneta di scambio del gioco Fortnite: se ...

Samsung aprirà IFA 2018 con l'evento del 30 agosto : sarà il giorno di Galaxy Watch? : Sebbene l'attenzione di tutto il mondo tecnologico sia concentrata sul 9 agosto , giorno del lancio ufficiale per il nuovo Galaxy Note 9 , Samsung si è già portata avanti col lavoro iniziando ad inviare gli inviti per il suo evento ...

Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy Watch e Wireless Charger Duo : Pare che il Samsung Galaxy Watch non sarà presentato a Berlino per l'IFA 2018. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già la prossima settimana L'articolo Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Watch e Wireless Charger Duo proviene da TuttoAndroid.

Prima foto reale del Galaxy Watch : buono il lavoro di Samsung? : Eravate curiosi di conoscere quello che sarebbe stato l'aspetto del Galaxy Watch, che alcuni continuano ancora a chiamare Gear S4? Trattasi dell'erede dei Gear S3/Gear Sport, il cui design ci è stato in qualche modo anticipato dal produttore stesso, attraverso la pubblicazione della relativa immagine sul sito ufficiale (poi prontamente rimossa). Con product code SM-R810, l'indossabile dovrebbe essere caratterizzato da una cassa di 42 mm: quello ...

Samsung Galaxy Watch svelato per errore e nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Watch è stato svelato, probabilmente per errore, dallo stesso produttore coreano, che ha pubblicato sul proprio sito le immagini del device L'articolo Samsung Galaxy Watch svelato per errore e nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.