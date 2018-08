Gal Gadot tra i doppiatori originali di Ralph Spacca Internet

Gal Gadot - visita in ospedale vestita da Wonder Woman : In attesa di rivederla al cinema con l'attesissimo sequel, Gal Godot è tornata ad indossare gli abiti di Wonder Woman per strappare un sorriso e portare piccoli momenti di gioia nei cuori di chi ne ha più bisogno.La bellissima attrice ha infatti visitato l'Inova Children's Hospital di Annandale, in Virginia, vestita da supereroina. A cinguettare la lieta sorpresa il dottor Lucas Collazo, sorpreso ed estasiato dalla gentilezza della Gadot. ...