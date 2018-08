Frode fiscale | il fisco spagnolo sconta 2 milioni a Ronaldo

Guardia di Finanza Enna OPERAZIONE "PARENTI STRETTI" Frode fiscale : GUARDIA DI FINANZA DI ENNA - MAXI SEQUESTRO DI BENI PER UN VALORE DI ... : ... nella lotta all'evasione FISCALE a tutela degli interessi dell'erario, caratterizzandone l'azione costantemente protesa anche a contrastare gli effetti negativi causati all'economia che distorce e ...

Pavia : 12 arresti per Frode fiscale e sfruttamento del lavoro in consorzio coop : I dipendenti di una rete di cooperative del polo logistico di Stradella ridotti in una vera e propria schiavitù per non perdere il posto -

Frode fiscale e caporalato - sequestri di immobili per 14 milioni in tutta penisola : Pescara - La Guardia di finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla Frode fiscale, all'intermediazione illecita di manodopera e allo sfruttamento del lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Le indagini (svolte nell'area logistica di Stradella) hanno rivelato un sistema basato su oltre 40 cooperative che erano riconducibili al "dominus" ...

Jamès Rodriguez dovrà pagare 11 - 65 milioni di euro per Frode fiscale in Spagna : Il calciatore colombiano dovrà versare oltre 11 milioni di euro al fisco spagnolo per una frode legata principalmente ai proventi dai diritti d'immagine. L'articolo Jamès Rodriguez dovrà pagare 11,65 milioni di euro per frode fiscale in Spagna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Benzina in nero - super Frode fiscale da quattro miliardi : Le frodi fiscali nel settore petrolifero costano all?Italia tra i 2 i 4 miliardi di euro di mancato gettito tributario. Ed anche se le Forze dell?Ordine, Guardia di Finanza in testa, si...