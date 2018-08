Francia | gli occupati crescono meno del previsto

La Francia accoglierà 20 degli 87 migranti salvati da Open Arms : La Francia accoglierà "circa 20" degli 87 migranti soccorsi lo scorso 2 agosto dalla Ong spagnola Open Arms, che erano sbarcati oggi ad Algeciras, nel sud della Spagna. Lo riferisce l'Eliseo.La nave, alla quale l'Italia aveva negato lo sbarco e che ha dovuto attendere una settimana per trovare un porto sicuro, è arrivata intorno alle 9:20 nel porto iberico, dove recentemente il governo di Pedro Sanchez ha aperto un nuovo centro di ...

Francia : treni - migliaia di passeggeri bloccati per temporali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria.-- I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, ...

Maltempo Francia : treni guasti per temporali - migliaia di persone bloccate : Il Maltempo sta creando notevoli disagi in Francia, dove1.500 passeggeri della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, sono rimasti bloccati questa notte a causa dei violenti temporali che hanno creato disagi nella rete ferroviaria. I problemi più pesanti si sono verificati in Normandia, dove migliaia di passeggeri hanno passato la notte in stazione a Lisieux, Caen e Evreux. La situazione, riferisce la compagnia ferroviaria francese, sta ...

Medici senza frontiere denuncia : «Francia - violazioni continue a Ventimiglia» : Medici senza frontiere denuncia le “libertà” francesi al confine: «Rimandati in Italia in 147, profughi trattenuti fino a 14 ore anziché 4»

Francia - caldo record : sconsigliata l’ascesa al Monte Bianco : I fenomeni franosi legati alle alte temperature hanno portato le autorità francesi a sconsigliare ufficialmente l’ascesa del Monte Bianco (4.807 metri) lungo la via normale del Gouter, la più frequentata. “A causa dell’ondata di caldo e del fenomeno di siccità che interessa il dipartimento da diverse settimane, si stanno verificando importanti cadute di pietre” lungo l’itinerario, si legge in una nota congiunta di ...

Caldo - la situazione meteo in Europa : le temperature sfiorano soglia 40°C tra Francia e Nord Italia - 44°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/7 ...

Canottaggio - Europei 2018 : il medagliere finale. Italia terza alle spalle di Romania e Francia : Vanno in archivio gli Europei di Canottaggio: Italia terza nel medagliere alle spalle della Romania, prima, e Francia, seconda. Per gli azzurri due ori, un argento e tre bronzi. Di seguito il medagliere degli Europei di Canottaggio ...

Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre - gli ordini di rotazione. Duello Francia-Russia - l’Italia parte dalle parallele : Oggi pomeriggio (ore 14.00) si disputerà la Finale a squadre seniores degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Le migliori otto Nazionali del Vecchio Continente si sfideranno per la conquista del titolo. Si profila sulla carta un Duello serrato tra Francia e Russia per la conquista della medaglia d’oro, la Gran Bretagna punta al podio ma se la dovrà vedere con Ungheria e Olanda. Ci sarà anche l’Italia, ripescata dopo la rinuncia ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia al secondo posto dietro alla Francia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale. A trionfare infatti è stata Erica Sessa nel trap junior femminile. Le due squadre del trap junior, sia maschile che femminile hanno chiuso in testa le qualifiche e sono favorite per la vittoria nella gara a squadre. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

La Francia regola per legge i molestatori da strada - qualunque cosa voglia dire : Roma. Il ministero francese per la Parità tra donne e uomini sta reclutando diecimila agenti di polizia che si occuperanno di sorvegliare e punire (con multe fino a 750 euro) chi molesta una donna per strada. Lo ha detto il ministro competente, Marlène Schiappa, che qualche giorno fa ha ottenuto l’a

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro Russia e Francia - Fate per la magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere protagonista e cercherà di fare saltare il banco con le fenomenali Fate che cercano la magia: la nostra ...

In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge : Il Senato francese ha deciso di vietare l'utilizzo in classe di qualsiasi dispositivo connesso per tutti gli studenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In Francia il divieto di uso degli smartphone a scuola è legge proviene da TuttoAndroid.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Francia - governo e Macron respingono sfiducia su caso Benalla (31 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Francia, Macron e il governo di Edouard Philippe respingono due mozioni di sfiducia su caso Benalla (31 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:39:00 GMT)