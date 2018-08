FOTO Nuoto | Arianna Barbieri ha vinto la sua battaglia | “Sconfitto il linfoma di Hodgkin”

Europei di nuoto - tris di oro per l'Italia. FOTO : Europei di nuoto , tris di oro per l'Italia. FOTO Trionfano Piero Codia nei 100 farfalla, Simona Quadarella nei 400 stile libero e Margherita Panziera nei 200 dorso. FOTO GALLERY Parole chiave: FOTO gallery ...

Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia : le FOTO più belle della prima giornata di gare : Europei Nuoto 2018 : le FOTO più belle della prima giornata di sfide a Glasgow con le prime medaglie azzurre Arrivano le prime medaglie agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow : staffetta azzurra maschile e Ilaria Cusinato sul podio nella prima giornata di gare . Nella gallery le FOTO più belle .L'articolo Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia: le FOTO più belle della prima giornata di gare sembra essere il ...

Nuoto - pubblica FOTO trasfusione illegale : squalificato 14 mesi : Brutte notizie per Ryan Lochte, Il nuotatore americano, sei volte medaglia d'oro ai Giochi Olimpici, è stato sospeso per un anno e due mesi dall'Usada, l'agenzia antidoping statunitense, per essersi sottoposto a una trasfusione di sangue giudicata illegale . Alla base della condanna la diffusione di una foto da parte dello stesso Lochte, dove lo si vedeva sorridere durante l'operazione. Pur non avendo assunto sostanze proibite, l'Usada lo ha ...

Cristina vince la sfida con la sclerosi multipla e attraversa a nuoto lo Stretto di Messina [FOTO] : In un’ora, 13 minuti e 43 secondi Cristina ha vinto la sua sfida. E’ questo il tempo impiegato per coprire i 3 km e mezzo da Punta Faro (Messina) a Cannitello (Reggio Calabria). Cristina, 36 anni, ha vinto la sua sfida contro la sclerosi multipla con la quale convive da sette anni. “Ho portato con me tutti i volontari e le persone con sm, per darmi la forza e il coraggio e non farmi mollare mai- ha detto Cristina ...