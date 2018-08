FOTO Lance Armstrong | che scivolata in bici! Volto tumefatto per l’ex ciclista

oasport

(Di venerdì 10 agosto 2018) Bruttissima caduta perdurante una pedalata lungo il Tom Blake Bike Trial, una delle ciclabili più famose del Colorado. Il 46enne, a cui sono stati tolti per uso di doping i sette Tour de France vinti tra il 1999 e il 2005, non ha mollato la bicicletta dopo la confessione del 2012 a cui era seguita la squalifica a vita da ogni sport professionistico. La pedalata amatoriale si è pero conclusa con una brutta, lo stessoha condiviso su Instagram ladel suoe insanguinato. Well, sometimes you’re the hammer and sometimes you’re the nail! The Tom Blake trail (one of my faves) came up and tried to KO my ass today. Took quite the blow to the noggin’ so swung by the Aspen Valley Hospital (great facility!) to get my head checked. For the 46 yrs prior to today I completely would have blown off getting checked. Not now. Small world story ...