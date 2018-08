Formula E? Per millennials secondo Di Grassi e Abt

Nuova Formula Per Cordovado Medioevale : ... momento di festa fino a notte tarda con musici, taverne e osterie aperte, fiumi di sidro, spettacoli di fuoco, mercato medievale. Ai viandanti sara offerto spiedo di carne, zuppa del bifolco, ...

Formula 1 - Red Bull : per il dopo-Ricciardo spunta anche Raikkonen (RUMORS) : È ufficialmente terminato, dopo due stagioni in Toro Rosso 2011-2013 e ben quattro in Red Bull 2014-2018, il lungo matrimonio tra Daniel Ricciardo e l'universo del team anglo-austriaco. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota australiano ha annunciato il suo passaggio alla Renault, a partire dal campionato del 2019 di Formula 1, un accordo biennale che il driver stesso ha definito come una delle decisioni più difficili da prendere nella mia ...

Inter - nuova Formula Per l'addio di Joao Mario : Il tempo non gioca certamente a favore del club nerazzurro che - come riportato dal Corriere dello Sport - potrebbe anche accontentarsi di spedire il portoghese lontano da Milano in prestito con ...

Formula 1 - apprensione per Niki Lauda dopo trapianto ai polmoni : Vienna, 3 ago., askanews, - C'è apprensione per l'ex pilota di Formula 1, tre volte campione del mondo, e stella della Ferrari, Niki Lauda, dopo il trapianto di polmoni a cui è stato sottoposto dopo un'infezione. Secondo l'ospedale di Vienna dove è stato operato l'intervento è riuscito 'con ...

Mondo della Formula 1 in ansia per Niki Lauda : Niki Lauda, tre volte campione del Mondo, si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale viennese Akh. L’ex ferrarista è stato

Trapianto di polmoni per Niki Lauda - l'ex campione di Formula 1 è gravissimo : Il tre volte campione del mondo di Formula 1, ed ex ferrarista, Niki Lauda si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un Trapianto di polmone per una seria malattia. È ...

Da smart EQ fortwo - Vacay ed Edilfar Rent la Formula Per una vera vacanza eco-chic : L’elettrica più amata dagli italiani, un importante player nella gestione di servizi turistici e la società leader nel...

Formula 1 - Allison : 'In Ungheria Vettel non avrebbe mai superato Hamilton' : In molti, noi compresi, hanno considrato il lungo pit stop di Sebastian Vettel in Ungheria come un momento chiave della gara, con il tedesco della Ferrari che con quei 4.2 di sosta al 40esimo non è ...

DIRETTA/ Test Formula 1 2018 Budapest streaming video e tv : tutti ai box per la sosta (1^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 Budapest info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove all’Hungaroring dopo il Gran Premio di domenica (oggi 31 luglio)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:07:00 GMT)

La Formula Per una vera vacanza eco-chic : La mobilità elettrica unisce ed è un elemento di valore nell’ambito di progetti e contesti sempre più estesi. Una stategia che vede oggi insieme smart EQ fortwo, Vacay ed Edilfar Rent smart EQ fortwo, Vacay ed Edilfar Rent inventano la vera formula della vacanza eco-chic. Grazie ad una flotta di 10 smart EQ fortwo, le strutture ricettive di Vacay offrono, infatti, ai propri clienti un esclusivo servizio di courtesy car a zero emissioni. La ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 : Pole position per Hamilton - sorpresa Toro Rosso! : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in Pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Euro Formula 3 - prima vittoria per Schumacher jr a Spa. Qui papà debuttò nel '91 e trionfò in F1 nel 92 : Il diciannovenne, figlio del sette volte campione del mondo della Formula 1, ha concluso sul gradino più alto del podio una splendida rimonta partita dalla sesta posizione in griglia. Proprio come ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Ungheria 2018 - Hamilton in pole. Il britannico : sull'asciutto però... : Griglia di partenza Formula 1: Hamilton in pole position per il Gran Premio di Ungheria 2018. Domani sarà prima fila solo Mercedes: Ferrari alle spalle della casa di Stoccarda.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Mick Schumacher ha vinto in Euro Formula 3! Che successo per il figlio d’arte - trionfo a Spa a suon di sorpassi : Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara nell’Euro Formula 3. Una giornata bellissima per il figlio del grande Michael, le cui condizioni fisiche dopo il noto incidente sugli sci sono sempre assolutamente riservate. Il 19enne si è imposto nella gara3 del GP del Belgio, proprio sul mitico tracciato di Spa dove era iniziata la carriera del papà. Dopo una deludente gara2 in cui non era riuscito a sfruttare la pole position, Schumi è stato ...