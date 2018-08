Ford | tecnologia Body Tracking sulle linee di produzione

Mai più contromano con la tecnologia Ford : Delle migliaia di incidenti che ogni anno avvengono sulle strade italiane, un buon numero sono dovuti alla guida contromano, con un trend in aumento. Lo scorso anno, infatti, sono stati più di quattrocento gli automobilisti che hanno preso la direzione di marcia sbagliata causando un incidente, che in quasi il 10% dei casi si è rivelato mortale per almeno una persona. Nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni, soprattutto sulle autostrade, ...