Ford - La piattaforma della Focus per un' inedita Suv

(Di venerdì 10 agosto 2018) A poche ore dalla conferma del taglio delle piattaforme, ridotte a cinque varianti per i futuri modelli a livello globale, i verticiaggiungono ulteriori dettagli alla loro strategie prodotto. Se per la Cina è previsto infatti una Suv dedicato, che si chiamerà Territory, per gli Stati Uniti è confermato l'arrivo nel 2020 di un veicolo con un'impostazione maggiormente fuoristradistica e premium rispetto alla Escape, gemellaKuga europea.Il baby-Bronco con scocca portante. Il nuovo modello, secondo le dichiarazioni raccolte dalla Reuters, sfrutterà lanuova, avrà quindi dimensioni relativamente compatte e adotterà un look vintage ispirato ai modelli del passato. La stampa americana ha già soprannominato questo progetto "baby-Bronco", immaginando quindi un design simile all'originale degli anni 60. Sappiamo che laha previsto per il 2020 ...