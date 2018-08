Foggia | testa di mucca e proiettile di kalashnikov lasciati davanti alla casa dell’ex

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ladi unascuoiata che perdeva sangue, con undiconficcato al suo interno, lasciataal portone della sua abitazione, nel cuore di: è il macabro messaggio intimidatorio rivolto all’imprenditoreno Tullio Capobianco, 62 anni, ex presidente delcalcio. Si tratta della seconda minaccia in due mesi: il 9 giugno scorso, infatti, fu incendiato il portone della stessa abitazione dell’imprenditore, un palazzo di tre piani nel centro storico della città, in piazza Francesco De Sanctis. L’imprenditore, che in questi giorni non è aperché in vacanza, è molto conosciuto in città. E la sua impresa si occupa della vendita di macchinari e mezzi agricoli, tra cui grossi e costosi trattori. Anche per questo gli investigatori ipotizzano ci sia “l’ombra del racket dietro entrambi gli episodi”. La squadra mobile di ...