Fisco | Di Maio | “Aumento dell’Iva? Non ci sarà | è scritto nel contratto di Governo e lo

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : Fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del Fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...

Economia : governo al lavoro su flat tax e Fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Galli : 'Su euro - Fisco e pensioni Salvini e Di Maio seguano Tria' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, appare l'unico con i piedi ben piantati per terra. Ha enunciato una strategia che si basa sulla conferma della necessità di mantenere un percorso discendente ...

DECRETO DIGNITÀ/ Tra Fisco e Jobs Act Di Maio porta il Governo a caccia di "utopie" : Il Governo ha approvato il DECRETO DIGNITÀ tanto voluto da Luigi Di Maio. Diversi i provvedimenti che ne fanno parte e i temi affrontati. Ce ne parla SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:14:00 GMT)MEDIA & POLITICA/ Saranno i rider porta-pizza a scrivere il futuro del giornalismo in crisi?, di N. BertiFUSIONE FCA-HYUNDAI?/ L'evidenza che resta dopo i rumors asiatici, di S. Luciano

Fisco : Di Maio - mantenuta promessa ai benzinai - e-fatturazione dal 1/2019 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo finito il Consiglio dei ministri e abbiamo mantenuto la promessa ai benzinai”. Ad affermarlo in una diretta su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. “Dal primo gennaio 2019 -spiega- si partirà con la fatturazione elettronica. Non ho capito perché i benzinai dovevano partire dal primo luglio. Non erano attrezzati. Avevano chiesto al precedente ...

Fisco : Di Maio - mantenuta promessa ai benzinai - e-fatturazione dal 1/2019 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo finito il Consiglio dei ministri e abbiamo mantenuto la promessa ai benzinai”. Ad affermarlo in una diretta su Facebook è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. “Dal primo gennaio 2019 -spiega- si partirà con la fatturazione elettronica. Non ho capito perché i benzinai dovevano partire dal primo luglio. Non erano attrezzati. Avevano chiesto al precedente ...

Fisco - Di Maio pronto ad abolire lo split payment per i professionisti : ... perché questa categoria è la più penalizzata e riveste un ruolo cruciale per l'economia dle paese.. Nel colloquio di oggi non si è parlato solo di split payment, ma anche di altri temi, quali l'...

Fisco - Di Maio pronto ad abolire lo split payment per i professionisti : ... perché questa categoria è la più penalizzata e riveste un ruolo cruciale per l'economia dle paese.. Nel colloquio di oggi non si è parlato solo di split payment, ma anche di altri temi, quali l'...

Fisco - Di Maio a Salvini : “Eliminazione del tetto all’uso contanti non è nel contratto. Lavorare per togliere costi sui bancomat” : Nessuna eliminazione del tetto all’uso dei contanti perché “nel contratto non c’è”, anzi c’è da Lavorare “su altri fronti” come per esempio “eliminare i costi” per i commercianti nei pagamenti con bancomat. Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini che mercoledì aveva lanciato l’idea di rendere senza limiti l’uso delle banconote. “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse ...

Quanto vale lo split payment nel Fisco targato Di Maio? : Se per Di Maio eliminare lo split payment non costa nulla, allora c'è davvero da preoccuparsi. Durante la trasmissione "Mezz'ora in più" del 10 giugno, Lucia Annunziata ha chiesto al neo ministro di Lavoro e Sviluppo di commentare le parole rilasciate dal suo collega Giovanni Tria al Corsera. In particolare il tema era quello di coniugare la grande cautela del "guardiano dei conti" che siede al Tesoro con i costosi impegni inseriti ...

Fisco - pensioni e cittadinanza : un conto da 25 miliardi Di Maio : l’Iva non aumenterà : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

Fisco - Di Maio : "Siete tutti onesti fino a prova contraria" : "Siete tutti onesti fino a prova contraria", dice Luigi Di Maio che parlando di evasione davanti all'assemblea di Confcommercio annuncia di voler "incrociare le banche dati della Pubblica ...

Fisco - Di Maio : "via spesometro - split-payment - redditometro e studi di settore" : Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi vanno aboliti . Lo ha ...