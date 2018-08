Fisco | aumento Iva | bonus degli 80 euro  Il governo è diviso | l’argine di Tria

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : Fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità , aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicina re le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Fisco - lo scenario plumbeo : tasse in aumento anche nel 2019? : Sui contribuenti italiani fedeli al Fisco pesa una pressione fiscale 'reale' che si attesta al 48,3%: 6,1 punti percentuali in più rispetto a quella ufficiale. La stima è dell'Ufficio studi...

Fisco - entrate tributarie e contributive in aumento nel periodo gennaio-maggio : Il dato, rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , tiene conto dell' aumento del 2,9% , +4.615 milioni di euro, delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive ...

Fisco - entrate tributarie e contributive in aumento nel periodo gennaio-maggio : Il dato, rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , tiene conto dell' aumento del 2,9% , +4.615 milioni di euro, delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive ...

Approvato Decreto Dignità dal CdM : aumento indennità licenziamenti - Fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo . Lavoro: ...

Fisco - Delrio (capogruppo Pd) : “Collaboreremo da subito contro l’aumento dell’Iva” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si dice pronto a collaborare con il governo perché non aumenti l’Iva. “Bisogna abbassare le tasse non ai singoli ricchi ma alle imprese, è questa la strada che abbiamo indicato con chiarezza, e abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca agli italiani, che quello che abbiamo fatto con gli 80 euro”, dice Delrio arrivando all’assemblea di Confcommercio. “Sono le ...