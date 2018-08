«Figlio di due madri» | il sindaco di Sesto rifiuta la trascrizione del bambino

Gay - il sindaco di Sesto Di Stefano (Fi) : “No a registrazione Figlio di due donne. Bambino deve avere padre e madre” : “Un Bambino deve avere una mamma e un papà“. Con questa giustificazione Roberto Di Stefano, il sindaco in quota Forza Italia di Sesto San Giovanni, ha annunciato che non accoglierà “la prima richiesta di trascrizione all’anagrafe per un Bambino figlio di due madri donne“. Parole che ricordano quelle di Matteo Salvini di due settimane fa, quando aveva difeso l’annuncio del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana di ...

Rivoli - madre denuncia Figlio rapinatore : due arresti/ Ultime notizie - donna esasperata da tossicodipendenza : Rivoli, madre denuncia figlio rapinatore: due arresti. Ultime notizie Torino, la donna esasperata dalla tossicodipendenza del 26enne, decisiva la sua segnalazione(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:31:00 GMT)

Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro Figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” : Una donna tedesca che aveva lasciato abusare suo figlio da alcuni pedofili in cambio di denaro è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di carcere da un tribunale della Germania meridionale. La donna aveva venduto il figlio attraverso The post Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” appeared first on Il Post.

Reggio Emilia - nascondeva un coltello sotto il passeggino del Figlio di due anni : Reggio Emilia. Aveva nascosto un coltello a serramanico nel passeggino di suo figlio, di appena una paio d'anni. È quanto scoperto dagli agenti della polizia di Stato, intervenuti giovedì pomeriggio,..

Rifiuta l'aborto : Figlio muore due giorni dopo il parto/ “Ringrazio Dio per averti potuto portare in grembo” : La madre di un neonato morto due giorni dopo il parto per una grave malattia congenita, ha scritto una lettera al figlio che non c'è più, ringraziando Dio(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:02:00 GMT)

«Voglio che continui a ridere» : una presentatrice della Bbc - malata terminale di cancro - scrive un libro per il Figlio di due anni : Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael Bland, 40 anni, giornalista della Bbc, è malata terminale di cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all’inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in cui racconta le sue esperienze, perché possano aiutare il figlio ad affrontare la ...

Un ragazzo insulta Salvini su Instagram - lui replica : “Fossi mio Figlio ti darei due sberle” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio decide di rispondere via Instagram a un insulto di un ragazzo: "Spero per te che l'educazione prima o poi arriverà, ma fossi mio figlio ti avrei dato un paio di sberle". E poi posta la foto su Facebook ricevendo migliaia di commenti dalla sua community.Continua a leggere

Salvini insultato via social : "Se fosse mio Figlio - due sberle" : "Se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sberle non gliele toglierebbe nessuno . Cresci bene ragazzo, l'educazione arriverà, spero". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

“Voi due…”. La loro moto - quel suv - l’impatto. E ora tutti parlano dei Figlio Michael. Ivan e Silvia sono morti sul colpo : Marito e moglie morti insieme in un tragico incidente stradale. È successo sabato scorso in Trentino: la coppia di coniugi stava tornando a casa dopo una giornata di vacanza passata in sella all’amata motocicletta quando, intorno alle ore 19, dopo aver superato il centro di Moena, all’improvviso si è ritrovata un Suv che svoltava alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel. Ivan Savio, 48 anni, ha frenato, ha frenato ...

Pistoia - il tribunale ordina doppio cognome per Figlio di due madri : Pistoia, il tribunale ordina doppio cognome per figlio di due madri Il caso è sorto da un ricorso delle due donne contro il rifiuto del Comune di Montale a riconoscere la madre non biologica. Il bimbo è nato con un intervento di procreazione medicalmente assistita realizzato in Spagna. La coppia è unita ...

Pistoia - il tribunale ordina doppio cognome per Figlio di due madri - : Il caso è sorto da un ricorso delle due donne contro il rifiuto del Comune di Montale a riconoscere la madre non biologica. Il bimbo è nato con un intervento di procreazione medicalmente assistita ...

Diritti lgbt - due donne riconosciute madri dalla nascita del Figlio grazie alla legge 40 : Prima sono stati alcuni sindaci, Appendino a Torino in testa, a consentire la registrazione di un atto di nascita con l'indicazione di due madri. Ora è la volta dei Tribunali: il primo caso in ...

Figlio di due donne - i giudici : "Sono entrambe madri" : La partner della madre biologica "non è una sorta di terzo genitore" ma " è il secondo genitore, l'unico che il minore possa avere ". E' quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Napoli, sezione per i ...

Figlio di due donne - i giudici : "Anche la non biologica è madre" : Ora per essere madre sin dalla nascita di un bambino, anche se questa è nata con fecondazione eterologa, basta "condividere" il progetto della fecondazione assistita. Secondo quanto scrive Articolo29.it, oggi la Corte di Appello di Napoli è andata oltre la stepchild adoption tanto discussa (e poi bocciata) durante la battaglia politica sul ddl Cirinnà.I fatti. Una coppia di donne ha avanzato il riconoscimenti della adozione da parte della ...