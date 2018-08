imiglioridififa

: Fifa 19: confermata la presenza del nuovo stadio del Tottenham! - MiglioriFifa : Fifa 19: confermata la presenza del nuovo stadio del Tottenham! - VGN_IT : Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, #ElectronicArts ha svelato la nuova modalità Sopravvivenza di #FIFA19. - AMinghetti : RT @DrWhi7es: Roberto Baggio prima icona confermata di #FUT19 @EA_FIFA_Italia -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Con un video EA Sports ha confermato ladeldel Tottenham in19! New season, new stadium. Your first look at @SpursOfficial's new home in #19! https://t.co/RbplIQH2yI pic.twitter.com/wSVYmRAEyz — EA SPORTS(@EASPORTS) August 10, 2018 Il club londinese inaugurerà ilimpianto il prossimo 15 settembre L'articolo19:ladeldelproviene da I Migliori di