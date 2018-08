Festival di Castrocaro 2018 dove vedere la finale in tv e streaming

cubemagazine

: RT @lamescolanza: Stasera ci sarà, in seconda serata su #Rai1, il Festival di #Castrocaro - Sylvie66143777 : RT @lamescolanza: Stasera ci sarà, in seconda serata su #Rai1, il Festival di #Castrocaro - Sylvie66143777 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Stasera alle 23,15 su Rai 1 il #FestivaldiCastrocaro Presentano @Daniela_Ferolla e @massimilianotv Presidente della Gi… - marcoluci1 : RT @lamescolanza: Stasera ci sarà, in seconda serata su #Rai1, il Festival di #Castrocaro -

(Di venerdì 10 agosto 2018)DI. Ladella manifestazione musicale che premia voci e volti nuovi va in onda stasera in tv venerdì 10 agosto su Rai 1. Ecco di seguito come seguire la diretta in tv e, ma anche chi sono conduttori e finalisti. Leggi anche: TUTTO SU #DISCOPRI COSA C’È IN TVdilain tv eIldiandrà in onda in differita in seconda serata su Rai 1 a partire dalle ore 23:15. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine della diretta verrà messo in replica ingratuito nel sito raiplay.it/programmi/. Inoltre è possibile guardare in...