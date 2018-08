Festeggia i 90 anni di Lina Wertmüller con Infinity

Kylie Jenner Festeggia 21 anni con la figlia Stormi e con le sorelle in una festa scatenata : Sempre più al top, Kylie Jenner. La miliardaria più giovane del mondo (appena eletta in tal senso dall’autorevole Forbes), la più piccola della nidiata Kardashian-Jenner, un’imprenditrice fin dalla minore età o quasi (incredibile querelle con Kylie Minogue inclusa), già mamma della tenera Stormi, compie ventun anni. L’età che un tempo segnava l’ingresso ufficiale nell’età adulta e che negli USA ancora oggi ...

Kelly Osbourne - un anno senza alcool : l'anniversario Festeggiato sui social : Un anno senza toccare alcool. Kelly Osbourne, 37enne figlia di Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne, ha celebrato sui social l'anno di assoluta sobrietà.12 mesi senza bere una goccia di alcool, per Kelly, in passato a lungo dipendente dalla bottiglia.prosegui la letturaKelly Osbourne, un anno senza alcool: l'anniversario festeggiato sui social pubblicato su Gossipblog.it 10 agosto 2018 13:01.

Varese - ditta Festeggia 30 anni portando i dipendenti (e famiglie) a Tenerife : I titolari della Nuova Tecnostampa di Gerenzano, Andrea ed Erika, sono partiti insieme ai 23 dipendenti e ai loro familiari per una "6 giorni" di relax in un resort all inclusive: "Paga l'azienda"

J-Ax Festeggia 46 anni/ Fedez assente : Rovazzi invece c’era - niente invito per le nozze con la Ferragni? : J-Ax festeggia 46 anni, Fedez grande assente alla festa di compleanno: Fabio Rovazzi invece c’era, niente invito per le nozze con Chiara Ferragni?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Danilo Gallinari compie 30 anni e Festeggia pensando ai ragazzi delle periferie : Un’altezza di 209 centimetri per un peso di circa 102, tanto talento, tantissimo cuore, e da oggi un 3 davanti al numero degli anni. Danilo Gallinari, il cestista italiano più famoso del mondo, compie oggi 30 anni, e lo fa nel segno della solidarietà, cercando di avvicinare anche i giovani che vivono nelle periferie delle città al meraviglioso mondo dello sport e del basket. Il Gallo nazionale, attualmente in forze ai Los Angeles ...

Nuova Suzuki Vitara 2019 : facelift tecnologico per Festeggiare i 30 anni : Introdotta sul mercato nel 1988 è stata venduta, nei 191 paesi del mondo in cui è commercializzata, in 3,65 milioni di pezzi. Il successo di questo modello è dovuto -come spesso accade- al modo in ...

Ayda Field Festeggia gli 8 anni di matrimonio con Robbie Williams : Se nel 2010 vi avessero detto che 8 anni dopo Robbie Williams sarebbe stato ancora un uomo sposato, per di più con la stessa donna, voi ci avreste creduto? Probabilmente no, eppure l'impossibile è diventato realtà.L'ex Take That ha sposato l'attrice televisiva statunitense Ayda Field il 7 agosto 2010, 4 anni dopo essersi fidanzati. Oggi, ottavo anniversario di nozze, Ayda ha voluto celebrare l'evento con un video Instagram, che vede i ...

L'estate alassina cala il tris d'assi Roberto Ferrari ad Alassio per Festeggiare il 30 anni di carriera : Per festeggiare i 30 anni di carriera, quest'estate Roberto Ferrari torna ad Alassio in una esclusivissima tappa del tour che lo sta vedendo protagonista con la musica di Radio Deejay nelle piazze ...

Gianluca Vacchi compie 51 anni - ma preferisce Festeggiare i suoi non-compleanni : la strana teoria di Mr Enjoy [VIDEO] : Gianluca Vacchi parla del suo compleanno mentre si sta dirigendo in Costa Smeralda per festeggiarlo: il deejay dice però di preferire i suoi non-compleanni-- Buon compleanno Gianluca Vacchi! O forse non dovremmo dirlo? Il deejay ed imprenditore italiano proprio nel giorno del suo compleanno, il 5 agosto, ha parlato di questa ricorrenza speciale però facendo riferimento anche ai suoi non-compleanni.

Federica Pellegrini compie trent'anni e le compagne la Festeggiano così : Palloncini, bottiglie di spumante e petali di fiori. Le colleghe di Federica Pellegrini hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiare i trent'anni della nuotatrice di Mirano. Le amiche della ...

Meghan Markle Festeggia 37 anni : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Meghan Markle compie oggi 37 anni e festeggerà in compagnia del marito alle nozze degli amici Daisy Jenks e Charlie Van Straubenzee, di cui il principe sarà testimone. A parte i ...

