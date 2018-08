“Fermatele!” Rissa alla Fontana di Trevi tra ragazze fuori controllo | cosa è successo

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Scene allucinanti, con urla e botte in pieno giorno, andate in scena a Roma, in una delle zone più visitate ogni anno da italiani e turisti. I presenti si sono trovati così ad assistere a un siparietto davvero assurdo, e che ha avuto oltretutto come protagoniste delle donne dagli animi decisamente poco sereni, esplose improvvisamente in quella che i è trasformata in una vera e propria. Tutto è iniziato per futili motivi, come spesso accade in questi casi: una ragazza olandese di 19 anni, E.F., e una italo-americana di 44 anni, P.E., hanno iniziato a litigare intorno alle 19.30 del pomeriggio nell’area delladi. Una discussione da poco che è cresciuta presto di tono fino a coinvolgere entrambe le famiglie di turisti in visita a Roma. Solo grazie all’intervento dei vigili urbani del I Gruppo ‘ex’ è stato possibile sedare la lite ...