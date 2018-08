Fedez alla prima de L’intervista di Maurizio Costanzo : L’intervista: Fedez ospite di Maurizio Costanzo A settembre tornerà in seconda serata su Canale 5 l’appuntamento con L’Intervista, il talk show condotto da Maurizio Costanzo. In programma un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista più famoso coi baffi e Fedez, pseudonimo del rapper Federico Leonardo Lucia. Come anticipato da Blogo, il cantante si racconterà al centro dello studio a forma di cubo in modo del tutto ...

Chiara Ferragni espulsa dalla Bocconi? Parla il professore - scatta una querela e Fedez risponde - : ... considerando la smentita del professore, ma circa un paio di settimane fa Giovanni Valotti, prof di economia della Bocconi di Milano, intervistato dal Fatto Quotidiano aveva sostenuto: « Chiara ...

Fedez risponde a Costantino della Gherardesca : «Trovati un hobby adatto alla tua età» : Mentre Chiara Ferragni è a Ibizia per il suo addio al nubilato con le amiche, risponde al "Body shaming" che sta subendo lanciando un hashtag #BodyShamingIsForLosers, Fedez di...

Leone ascolta in anteprima un brano di Fedez e vomita addosso alla Ferragni : Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia del momento e il loro matrimonio è attesissimo.Ora che in famiglia è arrivato anche Leone, la fashion blogger e il rapper condividono ogni giorno centinaia di foto e video. Non che prima non lo facessero, ma adesso ancora di più. E solo ieri, Fedez ha condiviso un filmato su Instagram che ha fatto particolarmente divertire il pubblico.Nel breve video girato dal rapper sono inquadrati Chiara ...

XXXTENTACION - MORTO : IL RAPPER JAHSEH DWAYNE ONFROY UCCISO A COLPI DI PISTOLA/ Fedez si commuove alla notizia : XXXTENTACION è MORTO: UCCISO JAHSEH DWAYNE ONFROY. Video, il 20enne esponente della musica trap Usa freddato da due malviventi. Forse una rapina andata male alla base dell'omicidio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

L’invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un video social : conto alla rovescia per The Ferragnez : Online l'invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, condiviso su Instagram sul profilo della blogger di moda! I due, presto sposi a Noto, hanno iniziato il countdown in vista dell'evento più atteso e chiacchierato dell'estate! Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip che contiene l'invito al matrimonio, in programma secondo le ultime indiscrezioni l'1 settembre prossimo, in Sicilia. Nel videoclip sono stati ...

Fedez e Fabio Rovazzi/ Dalla rottura alla "lite" legale per Newtopia? : Fedez e Rovazzi verso la rottura definitiva? Nessuno ha ancora spiegato ufficialmente quello che è successo ma sembra che Newtopia potrebbe essere oggetto di una disputa legale(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:15:00 GMT)

J-AX E Fedez / "Ultimo brano insieme - ora torniamo alla carriera da solisti" (Wind Music Awards 2018) : J-AX e FEDEZ, un ultimo regalo ai fan con la coppia pronta a sciogliersi. Il concerto a San Siro a Milano ha regalato ancora una volta grandissime emozioni. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:20:00 GMT)