Federico Chimirri | ecco chi è la nuova fiamma di Silvia Provvedi che ha preso il posto

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ventidue anni, professione deejay, un passato televisivo a Uomini e Donne come corteggiatore quando sul trono c’era Nilufar Addati. È questo l’identikit di, ladi. La soubrette del duo Le Donatella si è lasciata solo qualche settimana fa con il re dei paparazzi Fabrizio Corona e ha trovatomente l’amore. Lei esono stati beccati insieme a Formentera, dove si trovano in vacanza. Intanto sia la mora delle Donatella che l’ex tronista potrebbero partecipare insieme, come vogliono le indiscrezioni, al prossimo Grande Fratello Vip 3 in partenza il prossimo 24 settembre. E nella casa dovrebbe proprio anche Corona. Un triangolo che potrebbe riservare grandi sorprese. L'articolochi è ladi(che haildi Fabrizio Corona) proviene da Il Fatto ...