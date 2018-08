F1 – Horner punge Alonso | lo spagnolo risponde sui social | il tweet è tutto un programma

F1 - Horner punge Ricciardo : “avrei capito se avesse scelto Ferrari o Mercedes. Alonso? No perché genera caos” : Il team principal della Red Bull ha parlato della scelta di Ricciardo di approdare alla Renault, allontanando la figura di Alonso come suo sostituto La scelta di Daniel Ricciardo di lasciare la Red Bull per approdare alla Renault ha lasciato di stucco Christian Horner, che non si sarebbe aspettato questo colpo di scena nella trattativa per il rinnovo. Photo4 / LaPresse Il manager della scuderia di Milton Keynes ha rivelato, in una ...