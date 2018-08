F1 | Alonso risponde a Horner | «La hit dell' estate»

F1 – Horner punge Alonso - lo spagnolo risponde sui social : il tweet è tutto un programma [FOTO] : Dopo le parole di Horner rilasciate nella giornata di ieri, Fernando Alonso ha usato i propri canali social per rispondere alle critiche del team principal della Red Bull-- La botta di Horner è stata dura, parole chiare e pungenti all’indirizzo di Fernando Alonso, etichettato come pilota che “crea caos nelle scuderie in cui corre“. Dichiarazioni, rilasciate al podcast ufficiale della Formula 1, che hanno suscitato nel driver di ...