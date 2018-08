F1 | Alonso contro Horner | «La hit dell' estate»

F1 - Alonso si scaglia contro Liberty Media : “nuovo sistema di punteggio? Leverebbero la magia a questo sport” : Il pilota spagnolo ha criticato l’ipotesi di un nuovo sistema di punteggio, accusando Liberty Media di voler togliere magia alla Formula 1 Tra le varie novità che Liberty Media ha intenzione di inserire in Formula 1 c’è la rivisitazione del sistema dei punti, che vedrebbe l’allargamento della zona di assegnazione. Photo4 / LaPresse Non sarebbero i primi dieci a ottenerli, ma un numero più cospicuo di piloti. Questa ...

F1 - Nico Rosberg contro Fernando Alonso : “In nessun team vincente per i suoi giochi politici” : Tutti vorremmo vedere Fernando Alonso su una macchina più competitiva nel Mondiale 2018 di Formula Uno. E’ un po’ questo il sentimento comune degli appassionati, constatando i grandi problemi che il due volte campione del mondo ha con la McLaren. Il ritiro nel suo 300° GP non è stato esaltante ed è chiaro che l’avventura nella prossima 24 Ore di Le Mans (16-17 giugno), con la Toyota, è una specie di boccata d’ossigeno per ...