Evade dai domiciliari per andare dall' ex moglie con mazzuola e scalpello

Fasanese Evade più volte dai domiciliari : arrestato dai Carabinieri : FASANO - Nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio 'ad alto impatto' soprattutto nei luoghi della movida, messo a punto l'altra sera e l'altra notta dal Comando Provinciale ...

Roma : Evade dai domiciliari ma chiede di essere arrestato per clima teso in casa : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un uomo di 80 anni, vedovo e gia’ conosciuto ai militari, domiciliato presso l’abitazione del figlio, in regime degli arresti domiciliari, con l’accusa di evasione. L’uomo si e’ presentato presso la caserma dei Carabinieri di San Basilio chiedendo di essere arrestato perche’ nell’abitazione dove viveva, con il figlio e la sua ...

Cremona : Evade dai domiciliari - arrestato : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari dopo aver ferito gravemente un cittadino indiano. Da un paio di giorni, però, di lui si erano perse le tracce. Fino a quando, ieri mattina, è stato rintracciato in una stazione ferroviaria e arrestato. E' accaduto nel cremonese, a un 40enne

Fasanese Evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato : FASANO - evade dagli arresti domiciliari ma quando fa ritorno a casa trova i Carabinieri che lo arrestano nuovamente. È accaduto a Pezze di Greco dove i Carabinieri della locale stazione hanno tratto ...

Evade dai domiciliari per non stare a casa con la moglie : arrestato : Era stato scarcerato mercoledì sera per proseguire la detenzione ai domiciliari, ma poi un tunisino di 30anni è evaso per non stare a casa con la moglie, con cui non andrebbe d'accordo, e così è tornato in carcere. E' quanto ha spiegato lui stesso ai carabinieri a Livorno.Il tunisino era stato fermato mercoledì sera dai militari all'esterno del cinema The Space e qui ha loro raccontato che non voleva andare ai ...

Arrestato per rapina - Evade dai domiciliari per amore : Lo hanno ritrovato in casa della fidanzata, dove era andato nonostante si trovasse agli arresti domiciliari dopo una rapina, e lo hanno portato in carcere. E' successo a Brindisi, protagonista un giovane di 28 anni...

Evade dai domiciliari per andare dallo zio - è la quarta volta : SORESINA - Continua a Evadere il 19enne egiziano arrestato il 23 aprile scorso con l'accusa di estorsione ai danni di un commerciante soresinese. Il giovane, residente in città, è sottoposto alla ...

Roma : Evade dai domiciliari per andare alla Posta - arrestata : Roma – Nonostante fosse agli arresti domiciliari ha deciso di allontanarsi ed andare all’ufficio Postale. Due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella l’hanno riconosciuta e arrestata. In manette una 57enne Romana, senza occupazione, agli arresti domiciliari per vari furti commessi. Allontanatasi dalla sua abitazione la 57enne e’ arrivata all’ufficio Postale. Ma sfortunatamente per lei e’ stata riconosciuta ...

Evade dai domiciliari - arrestato di nuovo : PIZZIGHETTONE - Evade dai domiciliari, viene arrestato nuovamente e portato in carcere. Protagonista un egiziano di 43 anni che era sottoposto alla misura dei domiciliari perché aveva introdotto ...

Evade dai domiciliari a Pontecagnano : arrestato 20enne : Approfondimenti Delitto di Sapri, Gabriele Milito Evade dai domiciliari e torna in carcere 23 maggio 2018 Un ragazzo di 20 anni, L.C le sue iniziali, di Pontecagnano Faiano , è stato arrestato per ...

Italia : Evade dai domiciliari perchè non sopporta madre :