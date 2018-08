Europei Tuffi 2018 – Elena Bertocchi in finale nel trampolino da un metro

Europei Tuffi - Bertocchi in finale : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Elena Bertocchi si è qualificata per la finale della gara del trampolino da 1 metro agli Europei di tuffi di Glasgow. L'azzurra ha ottenuto 258,60 punti piazzandosi al terzo ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi in finale dal metro. Eliminata l’esordiente Laura Bilotta : Quinta giornata di gare dei Tuffi in questa rassegna continentale 2018. Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo sono andati in scena i preliminari della gara femminile dal metro e l’Italia si presentava sul trampolino con la campionessa d’Europa a Kiev 2017 Elena Bertocchi e con Laura Bilotta, esordiente in questa competizione. Bertocchi terza al termine della gara di questa mattina, senza entusiasmare più di tanto ma si spera che ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Elena Bertocchi per il bis dal metro. Tocci-Chiarabini outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia punta tantissimo su Elena Bertocchi, che va a caccia della riconferma del titolo continentale dal metro. La milanese vuole portare il primo oro azzurro di questa edizione. Con lei ci sarà anche Laura Bilotta. Ambizioni anche dalla prova del sincro maschile dove Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci vogliono recitare il ruolo degli outsider in ...

Tuffi - Europei 2018 : giovedì 9 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Quinta giornata degli Europei di Tuffi. Un venerdì importantissimo per la squadra azzurri, perchè oggi tocca ad Elena Bertocchi dal suo amato metro. La lombarda punta a confermarsi Campionessa d’Europa dopo la vittoria dello scorso anno a Kiev. Con lei ci sarà anche Laura Bilotta. Si assegnano medaglie anche dal sincro maschile dal trampolino con la coppia Andrea Chiarabini e Giovanni Tocchi che va a caccia di un piazzamento sul ...

Tuffi - Europei 2018 : Tocci e Chiarabini vogliono stupire nel sincro dal trampolino : Cancellare uno zero e riscattarsi immediatamente. Questa la missione di Giovanni Tocci, che sarà impegnato domani nella finale del sincro maschile dai tre metri in coppia con Andrea Chiarabini. Sicuramente il cosentino ha la grande occasione per rilanciarsi subito dopo l’odierna qualifica da tre metri veramente da incubo. Purtroppo il calabrese è incappato ancora in un zero clamoroso nel triplo e mezzo raggruppato rovesciato proprio come ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi punta a riconfermarsi campionessa dal metro : L’Italia dei Tuffi è ancora a caccia della sua prima medaglia d’oro agli European Championship 2018. Nella giornata di domani, però, la squadra azzurra si gioca la sua carta più importante. Infatti è in programma la prova dal metro femminile ed Elena Bertocchi si presenta sul trampolino come la donna da battere. La milanese è la campionessa in carica, dopo aver trionfato nella scorsa edizione di Kiev. In caso di medaglia sarebbe la ...

Tuffi - Europei 2018 : trionfa Jack Laugher in una gara stellare dai 3 metri. Grandioso Marsaglia in sesta posizione : Seconda finale odierna alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo nel programma degli Europei 2018 dei Tuffi. Oggi era la giornata della finale maschile della gara dai 3 metri, una specialità olimpica. Un atto conclusivo a cui non ha preso parte il nostro Giovanni Tocci per l’errore clamoroso del calabrese nelle semifinali sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato, che esattamente come era accaduto ai Mondiali di Budapest, ha ottenuto uno ...

Europei - tuffi : un buon Marsaglia arriva sesto - Laugher domina dai 3 metri : Lorenzo Marsaglia sesto nella finale degli Europei dal trampolino dai 3 metri vinta da Laugher di fronte al pubblico amico Lorenzo Marsaglia protagonista della finale degli Europei dal trampolino dai 3 metri. Il tuffatore italiano ha disputato un’ottima prestazione, fatto salvo l’ultimo tuffo nel quale ha perso la possibilità di posizionarsi tra i primi 5. Marsaglia ha chiuso sesto, in una finale d’altissimo livello. La ...

Tuffi - Europei 2018 : dalla piattaforma sincro maschile vince la Russia di Minibaev e Bondar. Bronzo all’Armenia! : Il programma degli Europei di Tuffi ha visto nel primo pomeriggio la finale della piattaforma sincro maschile da 10 metri: l’Italia si è ritirata a causa dell’infortunio di Mattia Placidi, e così nella lotta per il titolo si sono cimentate soltanto cinque coppie. Per il podio si sono infatti sfidate BieloRussia, Russia, Gran Bretagna, Germania ed Armenia. Dopo i Tuffi obbligatori Russia, Gran Bretagna e BieloRussia scavano un piccolo ...

Europei Tuffi - Marsaglia in finale : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Lorenzo Marsaglia accede alla finale del trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi di Glasgow. L'azzurro totalizza con 350,60 il decimo punteggio delle eliminatorie, passavano ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : iniziano le finali pomeridiane : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018. Dopo le emozioni dell’argento dal metro di Giovanni Tocci e del secondo posto di Noemi Batki dalla piattaforma, non senza un po’ di rammarico in quest’ultimo caso, oggi Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Una prova importante, considerato che questa specialità è olimpica e dunque i piazzamenti saranno importanti anche in ...

Tuffi - Europei 2018 : Lorenzo Marsaglia in finale dai tre metri. Giovanni Tocci prende zero ed è eliminato : Una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nella prova maschile dai 3 metri agli Europei di Tuffi. Se da una parte si festeggia l’accesso alla finale di Lorenzo Marsaglia, dall’altra bisogna segnalare la clamorosa eliminazione di Giovanni Tocci, autore anche di un tuffo da zero punti. Prestazione altalenante di Marsaglia, che riesce comunque a chiudere al decimo posto con 350.60 punti e ad accedere di conseguenza alla finale. ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Giovanni Tocci ci riprova dai 3 metri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018. Dopo le emozioni dell’argento dal metro di Giovanni Tocci e del secondo posto di Noemi Batki dalla piattaforma, non senza un po’ di rammarico in quest’ultimo caso, oggi Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Una prova importante, considerato che questa specialità è olimpica e dunque i piazzamenti saranno importanti anche in ...