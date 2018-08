Europei Atletica 2018 | due atlete tedesche coinvolte in un incidente

Europei Atletica 2018 Berlino - i risultati del 10 agosto : Mattinata ricca a Berlino: Mattuzzi, Stecchi e le staffette in finale Europei atletica 2018 Berlino, programma tv di oggi 10 agosto Europei atletica 2018 Berlino, gli italiani in gara il 10 agosto

Atletica - Europei : le azzurre della staffetta volano in finale : Sorridenti, allegre, truccate e parruccate come per una sfilata, per nulla zavorrate dai postumi delle orribili polemiche strumentali che si scatenarono dopo l'oro ai Giochi del Mediterraneo di ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia sogna col jolly Pedroso - Trost ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei di Atletica: giornata piena di eliminatorie al mattino e di finali alla sera. Spiccano, tra i titoli da assegnare, il salto in alto femminile con la nostra Alessia Trost, e la finale dei 400 hs femminili con Yadisleidy Pedroso. Al mattino fari puntati sulle due staffette della 4×400, maschile e femminile. Non solo: ci saranno l’eterno Fabrizio Donato ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna in grande con la 4×100. Parlano i 7 azzurri - Filippo Tortu : “La gara dell’anno” : Domenica 12 agosto si concluderanno gli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata prevede anche la disputa delle staffette 4×100 metri e l’Italia nutre delle ambizioni con il quartetto maschile che potrebbe dire la sua anche in ottica medaglie. Possiamo infatti contare su Filippo Tortu (quinto sui 100 metri, 9.99 di personale), Fausto Desalu (sesto sui 200, 20.13 proprio in finale), Marcell Jacobs (10.08 qualche mese ...

I nostri azzurri agli Europei di atletica a Berlino : Quanta bellezza e quanto talento in queste atlete e in questi atleti, nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi che vestono l'azzurro agli europei di atletica a Berlino con il sorriso, italiani nel modo di essere e di pensare, figli della nostra terra, delle nostre abitudini, delle nostre contraddizioni.Si allenano, corrono, saltano, vincono stanno arricchendo il nostro medagliere. L'atletica leggera sta ritornando, grazie anche a loro, a essere ...

Atletica - Europei 2018 : Massimo Stano per consacrarsi nella 20 km - l’Italia cerca la sorpresa. Lopez favorito : L’Italia cercherà di ricoprire un ruolo da protagonista nella 20 km di marcia maschile che si disputerà sabato 11 agosto (ore 10.55) agli Europei 2018 di Atletica leggera. Per le strade di Berlino, lo spagnolo Miguel Angel Lopez cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa ma il Campione del Mondo 2015 non avrà vita facile. Massimo Stano è il nostro asso nella manica: dopo il pazzesco bronzo conquistato pochi mesi fa ai ...

Atletica - Europei 2018 : Italia in finale con le staffette - le parole delle 4×400. La soddisfazione degli azzurri : Ottima mattinata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera, spiccano soprattutto le prestazioni delle due 4×400 che si sono qualificate in finale. A impressionare sono state soprattutto le ragazze che hanno chiuso con il miglior tempo assoluto e che domani sera andranno a caccia di qualcosa di importante. Le azzurre possono puntare a una medaglia, anche a quella del metallo più prezioso, ma bisognerà ovviamente correre la ...

Europei Atletica : volano azzurre 4x40o : ROMA, 10 AGO - La delusione per la mancata qualificazione alla finale dei 400 ha spinto Libania Grenot a reagire subito con una vittoria in batteria nella 4x400, dove domani con le compagne cercherà ...

Atletica - Europei 2018 : Antonella Palmisano - sogni d’oro nella marcia! L’Italia ci prova - c’è anche Giorgi. E le avversarie… : L’Italia si gioca delle importanti carte da medaglia nella 20 km di marcia femminile, gara in programma sabato 11 agosto alle ore 09.05. Per le strade di Berlino, le azzurre inseguono un alloro di prestigio per rimpinguare il nostro bottino che per il momento parla soltanto di due bronzi conquistati da Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli. La nostra compagine si presenta nella capitale tedesca con alti obiettivi, agguantare il podio sembra ...

Atletica - Europei 2018 : Stecchi in finale nell’asta - Mattuzzi incanta sulle siepi - eliminato Donato - staffette da finale : Mattinata ricca di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati maturati all’Olympia Stadium di Berlino, capitale della Germania, dove l’italia ha ottenuto dei buoni risultati. 4X400 (BATTERIE, MASCHILE) – L’Italia di Re, Aceti, Tricca, Scotti passa il turno e accede alla finale. Clicca qui per la cronaca. 4X400 (BATTERIE, FEMMINILE) – L’Italia di Grenot, ...

Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.

Atletica - Europei 2018 : la 4×400 femminile in finale con il miglior tempo! Italia all’assalto del podio : L’Italia impressiona in batteria e si qualifica brillantemente alla finale degli Europei 2018 di Atletica leggera. La nostra 4×400 femminile domina il turno preliminare con il tempo di 3:27.63 e vola all’atto conclusivo dove cercherà di essere protagonista nella lotta per la conquista delle medaglie. Le azzurre, presentatesi a Berlino dopo l’oro vinto ai Giochi del Mediterraneo, hanno disputato una gara di assoluto ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di sabato 11 agosto. Orari - tv e italiani in gara : sabato 11 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di Atletica leggera dove si assegnano addirittura undici titoli. Si incomincia fin dal mattino con le due 20 km di marcia, poi sessione serale davvero da sballo dove spiccano i 200 maschili, i 400 femminili, le staffette del miglio, l’alto uomini e il lungo donne. L’Italia si gioca le sue carte più importanti sulla strada con Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi ma attenzione a ...

Atletica - Europei 2018 : Italia in finale nella 4×400 - azzurri secondi in batteria senza Galvan. Bene Scotti e Aceti : L’Italia vola in finale nella 4×400 maschile agli Europei 2018 di Atletica leggera. Gli azzurri hanno raggiunto l’obiettivo minimo della rassegna continentale grazie al secondo posto conquistato nella seconda batteria con il tempo di 3:04.08 alle spalle di un buon Belgio privo dei fratelli Borlée (3:02.55) ma davanti alla Spagna (3:04.62, senza Husillos e Hortelano) e all’Olanda (3:04.93). Prestazione discreta da parte del ...