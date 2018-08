European Championships 2018 | il programma di oggi 10 agosto Gli orari e come vedere le

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (10 agosto). Programma - orari e tv : oggi venerdì 10 agosto l’Italia si giocherà alcune chance di medaglia agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Gli azzurri cercheranno di essere protagonisti anche se non sarà semplice: le nostre migliori carte sono Elena Bertocchi nel trampolino da un metro e Yadisleidy Pedroso sui 400 metri ostacoli, sperando poi in qualche invenzione di ...

European Championships 2018 : l’Italia nuota nell’oro! Medagliere da urlo - si lotta per il trionfo per numero di podi. E nel totale… : Abbiamo nuotato nell’oro per tutto il pomeriggio, le nostre bracciate erano soltanto vincenti, per un’ora abbiamo saputo soltanto toccare la piastra per primi davanti a tutti, l’Italia stava vivendo uno di quei magic moment in cui tutto gira per il verso giusto e in cui riesci a primeggiare ovunque. Navigavamo con il vento in poppa, dominando letteralmente gli European Championships: la tripletta confezionata da Piero Codia ...

Golf – European Golf Team Championships : Laporta e Tadini in corsa per la semifinale : Laporta e Tadini in corsa per la semifinale dell’European Golf Team Il Team di Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta) ha sconfitto per 2/1 la Gran Bretagna 2 (Rhys Enoch/Charlie Ford) nella seconda giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l'Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : CODIA INDIMENTICABILE! E’ oro dalla corsia 8! Italia da pazzi - Castiglioni-Vergani sul podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ultime finali nel nuoto! Tadini-Laporta fanno sognare nel golf! Bene Marsaglia nei tuffi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Marsaglia ci prova nei tuffi. Quadarella e Panziera per sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

Sara Dossena agli European Championships con la maratona nel sangue : Eppure, la Dossena, nonostante abbia sempre volato alto, così brava non ci si è mai sentita, neppure poche ore prima di correre la maratona più importante al mondo: 'Mi guardavo allo specchio e ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : azzurri fuori dal podio nella 10 km. Attesa per Panziera e Quadarella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l’Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (10 agosto). Orari e programma delle gare : Venerdì 10 agosto con tanti italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Le chance più importanti di medaglia sono riposte in Elena Bertocchi (trampolino 1 metro) e in Yadisleidy Pedroso (400 metri ostacoli), attenzione però a possibili magie dal sincro 3 metri con Giovanni Tocc e Andrea Chiaribini e a un’invenzione ...