Etruria | annullate le multe di Consob

(Di venerdì 10 agosto 2018) Laera a conoscenza fin dal dicembre 2013 che Bancasi trovava in forte difficoltà grazie alle informazioni ricevute "direttamente da Banca d'Italia". Lo ha stabilito la Corte di Appello di Firenze nella sentenza con al quale ha annullato parte delle sanzioni inflitte lo scorso anno dallaagli ex sindaci e amministratori dell'istituto aretino per le supposte mancanze informative contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale effettuato nel 2013 per rafforzare il patrimonio.Attenzione alle date: il 6 dicembre del 2013, si legge nelle motivazioni della Corte,viene informata dalla Vigilanza di Ignazio Visco che l'era sull'orlo del commissariamento a meno che non si fondesse con una banca più grande. Per questo, secondo il Tribunale, il Garante della Borsa al tempo guidato da Giuseppe Vegas avrebbe dovuto o cominciare subito le indagini sulla ...