Etiopia-Eritrea | ministro degli Esteri eritreo Saleh in visita ad Addis Abeba

La pace tra Eritrea ed Etiopia farà finire l'emigrazione illegale verso l'Europa? : Inoltre la ripresa dei rapporti bilaterali dovrebbe giovare al commercio e all'economia eritrei e quindi rendere presto meno allettante emigrare. Anna Bono Invia

Etiopia-Eritrea - anche la diplomazia del pallone per la pace più difficile : Un'amichevole per ristabilire rapporti bilaterali degni di questo nome tra Eritrea ed Etiopia. Si giocherà ad Asmara a fine agosto dopo un conflitto e vent'anni di tensioni tra i due Paesi. Il dialogo è iniziato da alcuni mesi, ma si è concretizzato solo alcune settimane fa. L'8 luglio, scendendo dalle scalette di un aereo della compagnia di stato, il primo ministro etiope Abiy Ahmed, sembrava avere quella fretta tipica di ...

La pace tra Etiopia ed Eritrea e i nuovi fronti di tensione nel Corno d’Africa : L'accordo di amicizia tra Etiopia ed Eritrea segna il ritorno della pace tra i due ex nemici e apre una nuova stagione nello schema di alleanze del Corno d'Africa. Mentre l'Italia rimane defilata, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si affermano quale deus ex machina della riconciliazione tra Asmara e Addis Abeba. La fine delle ostilità non è per forza una buona notizia per tutte le cancellerie dell'area: Gibuti rischia di rimanere ...

Ad Agosto partita della Pace tra Eritrea ed Etiopia : Si terrà alla fine di Agosto, ad Asmara, la partita di calcio amichevole chiamata a sancire la Pace tra Etiopia ed Eritrea: lo ha riferito la ‘Fana’, un’agenzia di stampa legata al governo di Addis Abeba. Dell’iniziativa aveva dato notizia ieri la Federazione calcistica dell’Etiopia. La partita si inserisce nel contesto delle nuove relazioni inaugurate dal primo ministro di Addis Abeba, Abiy Ahmed, e dal ...

La pace tra Eritrea e Etiopia è un'ottima notizia anche per l'Italia : Una guerra consumata sulle trincee degli altopiani semidesertici, nel silenzio indifferente del mondo. Alla corte di Salman Gli accordi per porre fine alle ostilità, mediati dall'Onu, risalgono al ...

Primo volo Etiopia-Eritrea dopo 20 anni : ROMA, 18 LUG - Per la prima volta dopo una guerra lunga 20 anni e una pace firmata il 9 luglio scorso, un aereo dell'Ethiopian Airlines ha 'riavvicinato' Etiopia ed Eritrea ed è atterrato ad Asmara. A ...

In Etiopia riapre l'ambasciata Eritrea 'per una fiorente amicizia'

La pace - finalmente : stretta di mano tra Etiopia ed Eritrea : Secondo: entrambi i Paesi lavoreranno per promuovere una stretta collaborazione politica, economica, sociale e culturale e nell'ambito della sicurezza. C'è da sperare che il nuovo clima possa ...

Etiopia ed Eritrea - prove di pace tra i due Paesi : siglato un accordo storico per fermare i conflitti : Un accordo per dire basta ai conflitti. Etiopia ed Eritrea hanno firmato una dichiarazione che pone fine allo “stato di guerra” tra i due Paesi. A siglarlo sono stati il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, e il presidente eritreo, Isaias Afwerki. La conciliazione era iniziata ad aprile con l’insediamento al governo di Abiy Ahmed, che aveva dato segnali di apertura verso l’Eritrea. Il processo è poi continuato a giugno quando il ...

E’ finita la guerra tra Eritrea ed Etiopia : E’ finita la guerra tra Eritrea ed Etiopia. I presidenti delle due nazioni hanno firmato una dichiarazione formale per mettere fine a un conflitto durato venti anni. Sventolano bandiere etiopi e la folla accorre a salutare l'arrivo ad Asmara del primo ministro etiope Abiy Ahmed per un incontro stori

La fine del conflitto tra Eritrea ed Etiopia