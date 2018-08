Esplosione in A14 | un numero verde per i risarcimenti

Bologna - stime danni e risarcimenti dopo Esplosione sull'A14/ Ultime notizie : “L'assicurazione coprirà tutti” : Bologna, stime danni e risarcimenti dopo esplosione sull'A14 con conseguente incendio. Il legale dell'azienda proprietaria dell'autocisterna: “L'assicurazione coprirà tutti”(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Bologna - Esplosione A14 : danni per 10 milioni/ Ultime notizie incidente - nodo risarcimenti : Andrea Anzolin, chi è autista del tir morto nell'incidente di Bologna. Le Ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:32:00 GMT)

Bologna - Esplosione in A14 : danni per 10 milioni : “I danni stimati dall’incendio che lunedì ha provocato una violenta esplosione ammontano a dieci milioni”. Lo ha detto l’assessore alla protezione civile del Comune di Bologna Alberto Aitini. “Ci sono 5 milioni di euro di danni solo per le due concessionarie di auto – ha aggiunto – poi ci sono i negozi, le case. Contiamo i danni a due scuole della zona, in fase di quantificazione, alla sede del quartiere ...

Esplosione A14 Bologna - serviranno fino a 5 mesi per il ripristino dell’autostrada : L'appello del sindaco di Bologna a tutti quelli che si occupano di queste costruzioni per velocizzare i lavori: "Servono travi speciali, Autostrade le sta cercando anche all’estero, altrimenti ci vorranno cinque mesi". Intanto il raccordo autostradale di Casalecchio è stato riaperto sull'altra carreggiata che è diventata a doppio senso di marcia.Continua a leggere

BOLOGNA - INCENDIO ED Esplosione A14/ Ultime notizie incidente video : autista tir morto per colpo di sonno? : INCENDIO a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Bologna - Esplosione sulla A14 : il racconto del carabiniere ferito - “era terribile - una guerra” : Cittadini sotto shock in seguito al terribile incidente che si è verificato ieri sulla A14. Lo racconta uno dei feriti, un carabiniere della compagnia di Borgo Panigale, tra i primi ad accorrere sul luogo dell’esplosione dell’autocisterna ieri sul raccordo con l’A14. “E’ stato terribile, cercavamo di soccorrere la gente ma la gente non ci ascoltava” – spiega, ancora bendato e provato ...

Bologna - incendio ed Esplosione A14 : vittima identificata/ Ultime notizie incidente video : Conte visita feriti : incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:49:00 GMT)

BOLOGNA - INCIDENTE ED Esplosione SU A14 : UN MORTO/ Ultime notizie incidente - video : colpa di una distrazione? : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti. Mancavano pochi minuti alle ore 14 di ieri quando un'autocisterna carica di materiale infiammabile ha centrato un tir fermo in colonna dando vita all'incidente in zona Borgo Panigale, a BOLOGNA, sul raccordo tra A1 e A14, nel quale è morta una persona e sono rimaste ferite ...

Bologna Esplosione in autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...

Incidente sulla A14 - cisterna in fiamme e violenta Esplosione : si temono due morti - almeno sessanta feriti. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava gpl e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista l’entità de...

A14 - Esplosione CAMION A BOLOGNA 2 MORTI E 100 FERITI/ Ultime notizie Borgo Panigale : il video dello scoppio : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo Panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 MORTI e 70 FERITI(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:27:00 GMT)

Esplosione A14 Bologna - cosa fare : tutte le indicazioni della polizia stradale : Disagi e traffico in tilt lungo l'autostrada A14, all'altezza di Bologna Borgo Panigale: ecco tutte le indicazione della polizia stradale per chi deve compiere lunghi viaggi o spostamenti urbani.Continua a leggere

Incidente sulla A14 - cisterna in fiamme e violenta Esplosione : due morti e almeno sessanta feriti. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava gpl e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista...

Incidente sull’A14 - cisterna in fiamme e violenta Esplosione : due morti e almeno sessanta feriti. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava Gpl e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di duemorti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista...