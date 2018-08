Ermal Meta riceve la benedizione apostolica di Papa Francesco per i valori trasmessi con

Ermal Meta spiega il vero motivo per cui non ha fatto le foto con i fan : Ermal Meta: il cantautore replica dopo le varie polemiche di questi giorni sulle foto non fatte con i fan dopo il concerto Nonostante la prima spiegazione data da Ermal Meta, la polemica non si è placata. Il cantautore è stato ‘accusato’ da alcuni fan di non essersi fermato a scattare dei selfie con loro dopo […] L'articolo Ermal Meta spiega il vero motivo per cui non ha fatto le foto con i fan proviene da Gossip e Tv.

Ermal Meta / "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male" : Ermal Meta torna a scrivere sui social e risponde alle critiche. "Ho visto più articoli su due foto mancate al concerto che sul fatto che stessi male"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:23:00 GMT)

Ermal Meta TESTIMONIAL PER LA 'MEMORIA' CONTRO LE STRAGI NAZISTE : ... sono stati il presidente dell'associazione Antonio Giannelli insieme a Serena Lippi , responsabile istruzione, cultura, gioventù e sport della Delegazione italiana presso l'Unione europea.

Ermal Meta e Monia - chi è la nuova fidanzata?/ L’identikit della donna dopo la storia con Silvia Notargiacomo : Ermal Meta si è fidanzato, ecco chi è Monia: L’identikit della donna dopo la storia con Silvia Notargiacomo e le ultime polemiche con i fan dopo le esibizioni dal vivo.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:48:00 GMT)

“È lei”. Ermal Meta - la fidanzata. I beninformati fanno ”il nome” : chi è : Un 2018 da ricordare, per Ermal Meta. Prima il trionfo al Festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, poi la partecipazione all’Eurovision Song Contest ed ora, dopo la fine della storia d’amore con Silvia Notargiacomo, sua storica compagna, una nuova fiamma. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, il 37enne cantante albanese ha iniziato a frequentare una ragazza. “Si chiama Monia ed è una bella ragazza di ...

Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia : svelata l’identità della nuova fiamma : Ermal Meta non è più single: svelata l’identità della ragazza che ha preso il posto di Silvia Pare che Ermal Meta, come emerso nei giorni scorsi, non sia più single e che la storia con Silvia Notargiacomo (dopo un lungo tira e molla) sia stata definitivamente archiviata dal cantante. La notizia, da quando è stata […] L'articolo Ermal Meta di nuovo innamorato dopo Silvia: svelata l’identità della nuova fiamma proviene da Gossip ...

Ermal Meta - niente foto dopo il concerto / "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico" : Ermal Meta risponde ai fan furiosi perché, dopo il concerto, non si è fermato a fare foto. "Non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Ermal Meta : niente foto dopo il concerto - il cantautore spiega il motivo : Ermal Meta non si ferma per le foto dopo il concerto: la spiegazione ai fan Ermal Meta raccoglie sempre più consensi da parte del pubblico soprattutto dopo la partecipazione a Sanremo con Fabrizio Moro. Di contro è scoppiata una polemica che lo vede proprio protagonista. Il cantautore sta girando tutta l’Italia per esibirsi durante le […] L'articolo Ermal Meta: niente foto dopo il concerto, il cantautore spiega il motivo proviene da ...

Artisti o cimeli da collezione? L’invito di Ermal Meta : “Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze” : Ermal Meta scrive un post su Facebook per affrontare uno degli argomenti costantemente all'ordine del giorno quando si parla di rapporto tra Artisti e fan: le foto dopo i concerti. I concerti di Ermal Meta sono esperienze emozionali da vivere a 360 gradi. Chi lo ha fatto almeno una volta nella vita assicura di non riuscire più a smettere e di volerne ancora, ancora e ancora. Da un lato c'è l'intensità emotiva delle sue poesie in musica, le ...

Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona : l’annuncio a Lecce con il duetto Che fantastica storia è la vita (video) : Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona, in occasione dei concerti di Sotto il segno dei pesci live 2018. L'annuncio è arrivato a sorpresa nel corso del concerto che Ermal Meta ha tenuto a Lecce lo scorso 4 agosto. Non era stato comunicato ma Antonello Venditti ha calcato il palco per un duetto d'eccezione sulle note del successo Che fantastica storia è la vita. Nell'album Non abbiamo armi di Ermal Meta c'è una canzone dedicata ad ...

Ermal Meta - un nuovo amore per il cantante : Ermal Meta è tornato single: è finita con Silvia Notargiacomo Dopo quasi 10 anni d'amore, Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati. Un 2018 da ricordare, per Ermal Meta. Prima il trionfo al Festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, poi la partecipazione all'Eurovision Song Contest ed ora, dopo la fine della storia d'amore con Silvia Notargiacomo, sua storica ...

Ermal Meta a Deejay on Stage. "Sul palco regalo tutto me stesso" / VIDEO : Riccione, 3 agosto 2018 - A Riccione continua l'estate in maniera spettacolare. Stasera inizia infatti Deejay On Stage , la manifestazione canora promossa da Linus , deus ex machina di Radio Deejay ...

Bologna - il derby Festa Unità-Parco Nord è anche una sfida fra Ermal Meta e Orietta Berti : Bologna - Torna l'appuntamento con la Festa dell'Unità e con essa tornano spettacoli e concerti, solo che per la prima volta in 40 anni la kermesse democratica cambia casa per approdare alla Fiera di Bologna. Da Parco Nord a via Aldo Moro, dagli spazi all'aperto a una Festa ...

Ermal Meta - nuovo amore dopo Silvia Notargiacomo? / "Nuova fiamma per il cantante" : l'indiscrezione da Oggi : Ermal Meta ha un nuovo amore dopo la rottura con Silvia Notargiacomo? Il settimanale Oggi lancia l'indiscrezione: "Una nuova fiamma per il cantante..."(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:02:00 GMT)