Erdogan | non perderemo guerra economica

Non dite a Washington che Erdogan e Xi provano l'inedita alleanza : Infine, i Balcani, dove la presenza della Mezzaluna è di fatto limitata dall'attivismo cinese e dove Erdogan, proprio per non entrare troppo in conflitto, ha deciso di favorire una politica di soft-...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere. I naufragi sono il colpo di coda degli scafisti» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

Migranti - Salvini : «Erdogan non fa il suo dovere» : «Da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare dalla Turchia. Per controllare l'immigrazione l'UE sta regalando 6 miliardi di euro alla stessa Turchia. Qualcosa non torna, ...

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della Turchia : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...

Elezioni in Turchia : Erdogan vuole tutto il potere - ma l'esito non è scontato : Il suo sfidante principale Muharrem Ince, candidato del socialdemocratico Chp, promette di dargli del filo da torcere

Elezioni in Turchia : Erdogan cerca legittimazione - ma l’esito non è scontato : Elezioni in Turchia: Erdogan cerca legittimazione, ma l’esito non è scontato Elezioni in Turchia: Erdogan cerca legittimazione, ma l’esito non è scontato Continua a leggere L'articolo Elezioni in Turchia: Erdogan cerca legittimazione, ma l’esito non è scontato proviene da NewsGo.

Turchia - Erdogan vincitore annunciato. Ma non sono esclusi colpi di scena : A Istanbul l'immagine di Recep Tayyip Erdogan è dappertutto. Sui muri delle strade, su lunghe file di piccole bandierine che tagliano strade e

Erdogan ai suoi : "i curdi non devono entrare in parlamento" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve