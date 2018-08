Enzo l' irlandese | uno spietato assassino che ora si nasconderebbe in Italia

Blastingnews

: RT @_DAGOSPIA_: IL RICERCATO IRLANDESE SHANE O'BRIEN E' IN ITALIA - SU DI LUI C'E' UNA TAGLIA E SI FA CHIAMARE... - lfredpetrus : RT @_DAGOSPIA_: IL RICERCATO IRLANDESE SHANE O'BRIEN E' IN ITALIA - SU DI LUI C'E' UNA TAGLIA E SI FA CHIAMARE... - DanieleDematte : Dopo Igor il Russo, dove poteva rifugiarsi Enzo l'Irlandese? ?? Abbiamo la calamita per i #DELINQUENTI!! #TUTTIFUORIDALLEPALLE - DanieleDematt : Dopo Igor il Russo, dove poteva rifugiarsi Enzo l'Irlandese? ?? Abbiamo la calamita per i #DELINQUENTI!! #TUTTIFUORIDALLEPALLE — determinato -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Un ragazzo, accusato di un brutale omicidio, secondo gli investigatori inglesi ora si troverebbe in. Tutte le polizie europee stanno dando la caccia a quest'uomo da ben due anni, il fuggitivo ogni volta che si sposta utilizza nomi e abiti diversi. La polizia britannica ha offerto una ricompensa di 50.000 sterline a chiunque possa fornire informazioni per trarlo in arresto. Fuggitivosi nasconde inL'è considerato una delle persone più pericolose e ricercate in Europa, Scotland Yard ha accusato Shane di aver assassinato brutalmente un giovane di 21 anni a Londra. Il tutto è avvenuto all'interno di un pub, dove l'avrebbe pugnalato al collo il ragazzo facendolo morire all'istante. Subito dopo l'accaduto l'riuscì a far perdere le sue tracce, fuggendo a bordo di un jet privato. Durante la sua fuga Shane O'Brian avrebbe ...