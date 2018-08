Enrico Rossi | rapina nella casa del papà Lega | “Ora capirà bontà della legittima

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ladel padre, la solidarietà “pelosa”, la definisce,e la convinzione, nonostante l’accaduto, che “meno armi sono in circolazione, meglio è per la vita e la sicurezza di tutti”. I tre uomini entrati armati di cacciavite nell’abitazione deldel governatoreToscana,, trasformano il tentativo di furto in polemica politica. I malviventi, col volto travisato da passamontagna, si sono introdotti nell’abitazione di Cascine di Buti, nel Pisano, ma sono stati sorpresi dal rientro di Angelocompagna di 82 anni. Sono fuggiti portando via 5mila euro in contanti che erano custoditicassaforte, non prima di aver sfilato tre anelli dalle manidonna e tentato di strappare un orologio dal polso diche però ha reagito mettendoli in fuga. Quando il fatto è diventato noto, sono ...